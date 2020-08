Xiaomi Mi 10 Ultra: Sehr starkes Netzteil und satte Ausstattung

Vorteile

120-Hertz-Display

Sehr guter Sound

120 Watt Ladegerät (23,5 Minuten von 0 auf 100)

Vielfältige Kameramöglichkeiten

Bis zu 512 GB Speicherplatz

Langfristige Pflege durch Xiaomi

Flottes System

Schönes Rückseiten-Design

Displayschutzfolie ab Werk

Kostenlose Hülle im Lieferumfang

Neutral

USB-C nur 2.0

Akku könnte etwas größer sein

Kein Klinkenanschluss

Nicht Wasserdicht

System nur Englisch / Chin

Keine MicroSD-Karte

Negativ

Punchhole-Notch

Kein Band 20

Keine EU-Version angekündigt

Technische Daten zum Xiaomi Mi 10 Ultra Display 6.67″ OLED TrueColor Curved Display, FHD+, Seitenverhältnis 19.5:9, 120 Hz Prozessor, GPU Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650 Speicher 8/12/16 GB LPDDR5, 128/256/512 GB UFS 3.1 Hauptkamera 48 MP Hauptsensor f/1.85, 20 MP Ultra-Weitwinkel, 12MP Portrait Frontkamera 20MP 1.8mm In-Display Kamera-Features OIS, 120x Digital Zoom, 8K 24fps Video, 960fps Marco Slow-Motion Video Verbindungen LTE, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB Typ C, IR-Blaster Akku 4500 mAh, nicht wechselbar, Schnellladen mit bis zu 120 W Weitere Features In-Screen Fingerabdruck-Scanner, Stereo-Lautsprecher, MIUI 12 auf Basis von Android 10

Der chinesische Hersteller Xiaomi hat bei seinem neuen Flaggschiff-Smartphone Mi 10 Ultra ordentlich in die Trickkiste gegriffen. Die Zahl 120 ist in den Marketing-Daten oft zu finden und steht für die Bildrate des Displays, den Zoom-Faktor und die Netzteil-Leistung. Unser Kollege Timm Mohn hatte bereits Gelegenheit, das Gerät für einen Test vor die Kamera zu holen.Mit der Ausstattung ist das Gerät klar in die Premium-Klasse einzuordnen und siedelt sich in dieser eher im unteren Preisbereich an. Los geht es bei der Variante mit 128 Gigabyte Speicherplatz beim Importeur TradingShenzhen , die das Testgerät zur Verfügung stellten, mit 747 Euro. Allerdings kann auch Xiaomi nicht zaubern, so dass der überschaubare Kostenrahmen es auch mit sich bringt, dass einige Kompromisse in Kauf genommen werden müssen.