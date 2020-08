Xiaomi: Erste Smartphones mit Unter-Display-Kamera kommen 2021

Ein wichtiger Schritt hin zu beinahe rahmenlosen Smartphones

Äußerte sich der chinesische Hersteller Anfang des Jahres noch skeptisch zu einer möglichen Smartphone-Kamera unterhalb des Bild­schirms, kündigt man jetzt einen technologischen Durchbruch an. Die "Under-Display-Camera", die mittlerweile in der dritten Generation vorliegt, soll bereits im nächsten Jahr in die Massenproduktion gehen und somit auch in ersten Smartphones für Endkunden zum Einsatz kommen.Selfie-Kameras innerhalb einer Notch, einem so genannten Punch-Hole oder ausfahrbare Pop-Up-Module könnten somit auf lange Sicht der Vergangenheit angehören. Ziel ist es, ein nahezu rahmenloses Mobiltelefon auf den Markt zu bringen. Xiaomi verspricht, dass sich die eigens entwickelte Technologie qualitativ nicht von herkömmlichen Smartphone-Kameras unterscheiden soll. In einem neuen Blog-Beitrag erklärt man die Umsetzung wie folgt."Die selbstentwickelte Pixelanordnung, die in Xiaomis Under-Display-Kameratechnologie der 3. Generation verwendet wird, ermöglicht es dem Bildschirm, Licht durch den Spaltbereich der Subpixel zu leiten, so dass jeder einzelne Pixel ein vollständiges RGB-Subpixel-Layout beibehalten kann, ohne dass die Pixeldichte darunter leidet."Weiterhin heißt es: "Im Vergleich zu anderen handelsüblichen Lösungen auf dem Markt hat Xiaomi die Anzahl der horizontalen und vertikalen Pixel verdoppelt, so dass die gleiche Pi­xel­dich­te über der Kamera wie auf der restlichen Anzeigefläche erreicht wird. Somit weist der Bereich über der integrierten Kamera die gleiche Helligkeit, den gleichen Farbumfang und die gleiche Farbgenauigkeit wie der Rest des Displays auf."Es bleibt abzuwarten, ob Xiaomi sein Versprechen in Hinsicht auf die Display- und Bild­qua­li­tät sowie einer Verbreitung im nächsten Jahr 2021 einhalten kann. Einen ähnlichen Weg wird zudem auch der Konkurrent ZTE mit dem kommenden Axon 20 5G einschlagen.