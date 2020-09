Windows 10: Microsoft will den seltsamen ESENT-Bug beseitigen

Die Windows-Entwickler in Redmond scheinen inzwischen auch dem Pro­blem auf die Spur gekommen zu sein, dass die neue Welle von ESENT-Fehlermeldungen verursacht. Diese sollen mit einem kommenden Update verschwinden, hieß es nun.

Déjà-vu

Windows 10: Kumulativer Patch des Mai-Updates

Die fraglichen Fehlermeldungen tauchen im Windows Event Viewer auf, wenn Nutzer ihre Windows 10-Installation auf die Version 2004 - also das Mai-Update - aktualisiert haben. Gekennzeichnet ist die Meldung jeweils mit dem Error-Code 642. Verursacht wird die Notiz dabei von einer DLL-Komponente, die zur Extensible Storage Engine (ESE) gehört. Diese ist unter anderem für die Unterstützung der Such-Funktion im Explorer zuständig.Die Fehlermeldung hat bereits zu zahlreichen Meldungen in den Foren Microsofts geführt. Denn natürlich machen die User sich Sorgen, was an ihrem System nicht stimmt. Insbesondere natürlich auch, weil vermutet wird, dass das zugrundeliegende Problem zu Performance-Einbußen beim Betrieb von Spielen, bestimmten Apps oder auch dem gesamten Betriebssystem führt.Für die Nutzer dürfte es bereits halb­wegs beru­higend sein, dass Microsoft die Fehler­meldung offi­ziell als Bug im Betriebs­system anerkannt hat. Dem liegt dann jeweils bereits eine ent­spre­chende Ana­lyse zu­grunde, die auch die Grund­lage für die Arbeit an einer Kor­rek­tur bildet. Wann aller­dings ein Fix aus­gelie­fert wird, ist aktuell noch unbe­kannt. Mehr als die vage An­gabe, dass es in einer der kom­men­den Releases sein wird, gibt es noch nicht.Den meisten Nutzern dürfte die Fehlermeldung bisher nie aufgefallen sein, da sie im Normalfall nicht in den Windows Event Viewer schauen. Wer dies aber doch regelmäßig tut, hat sich zuweilen über das Auftauchen der Meldung gewundert. Denn eine nahezu identische Notiz gab es auch schon nach der Veröffentlichung der Windows 10-Aktualisierung aus dem Frühjahr des Vorjahres.