Windows 10: Microsoft erklärt Miracast-App zum optionalen Feature

Microsoft hat die Miracast Connect-App aus der Windows 10 Version 2004 entfernt und zum optionalen Feature erklärt. Wer das Tool weiterhin nut­zen möchte, muss die Funktion zukünftig manuell aktivieren. Weshalb Mi­cro­soft sich hierzu entschlossen hat, ist allerdings ziemlich unklar.

Mit der Miracast Connect-App haben die Nutzer von Windows 10 bislang die Möglichkeit ge­habt, den eigenen Rechner über die drahtlose Schnittstelle Miracast mit einem externen Dis­play zu verbinden. Das Feature wurde ursprünglich in das Infocenter von Windows 10 ein­ge­baut. Nun hat Mi­cro­soft die App allerdings wieder von seinem Betriebssystem getrennt.Wie WinCentral anmerkt, hat das Redmonder Unternehmen die Liste der entfernten und ein­ge­stell­ten Funktionen für das Windows 10 Mai Update (Version 2004) vor kurzem ak­tua­li­siert. In der Liste ist nun auch ein Eintrag für die Miracast Connect-App zu finden. Damit wird das Tool bei der Installation des Be­triebs­sys­tems nicht mehr automatisch bereitgestellt.Um die Miracast Connect-App nach einer Neu­in­stal­la­tion wieder verwenden zu können, muss der Nutzer die Funktion in den optionalen Fea­tu­res aktivieren. Hierzu sollten zunächst die Einstellungen aufgerufen und der Unterpunkt "Optionale Features verwalten" geöffnet werden. Nun kann der Nutzer die Schaltfläche "Fea­tu­re hinzufügen" anklicken und dort die App "Wireless Display" auswählen.Aus der Liste von Microsoft geht jedoch nicht hervor, wieso sich die Redmonder dazu ent­schie­den haben, die Miracast Connect-App lediglich noch als optionales Feature be­reit­zu­stel­len. Womöglich wurde die Anwendung nur von wenigen Nutzern regelmäßig verwendet, so­dass es keinen Sinn ergibt, das Tool bei der Installation des Betriebssystems mitzuliefern. Ein offizielles Statement hat Microsoft zu dem Thema bisher allerdings nicht abgegeben.