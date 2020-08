Gerücht über neuen Update-Zyklus für Windows 10: Nur ein Mal im Jahr

Windows 10X sollte eigentlich in diesem Jahr erscheinen, doch es verzögert sich. Das bringt Gerüchten zufolge den ganzen Plan von Microsoft durcheinander, wann welches Windows-Update veröffentlicht werden kann. Daher soll es jetzt einen neuen Plan geben.

Arbeit an Windows 10X soll forciert werden

Entscheidung soll noch nicht gefallen sein

Das berichtet das Online-Magazin Windows Latest , doch es bleibt dabei unklar, woher die Details kommen - oder ob es sich dabei um reine Spekulationen handelt. Man bezieht sich auf nicht näher genannte Quellen. Schon im Juli hatten wir das Gerücht aufgenommen, dass Microsoft für Windows 10 in Zukunft einen neuen Update-Zyklus starten wird. Statt den bisher zwei "Major"-Updates im Jahr soll es dann nur noch ein großes Feature-Update geben. Zyniker könnten jetzt behaupten, dass das auch jetzt schon so wäre, denn in den letzten Jahren hatte der Konzern immer zum Frühjahr ein umfangreicheres Update herausgegeben und im Herbst nur eine kleine Aktualisierung mit weniger Neuerungen veröffentlicht.Nun werden diese Gerüchte durch neue Details befeuert. Dazu gehört, dass Microsoft laut Windows Latest versucht, Windows 10X so schnell wie nur möglich zu veröffentlichen. Man setzt da nun viel Arbeit dran. Dadurch verzögern sich aber neue Features für die Windows 10 "Vollversion". Das Windows 10 21H1-Update, welches man normalerweise im Frühjahr 2021 erwarten konnte, soll daher zugunsten von einem Release von Windows 10X ins zweite Quartal (April/Mai) verschoben werden.Das heißt, dass Microsoft angeblich erst Windows 10X veröffentlicht will, und dann mit einigen Wochen Abstand Windows 10 21H1.Daher soll das Team bei Microsoft nun überlegen, ob nicht ein neuer Upgrade-Zeitplan für das Betriebssystem mehr Sinn ergeben würde. Die Ideen schwanken demnach zwischen einer Verschiebung oder einer Zusammenlegung mit dem zweiten Update. Dann würden alle für die Version 2103 geplanten Features erst mit der Version 2109 erscheinen. Spruchreif soll aber bisher noch keine der Ideen sein - man muss also abwarten, welche Entscheidung sich durchsetzen wird.