Windows 10 Build 20201: Microsoft stellt neue Insider-Preview bereit

Microsoft hat heute eine weitere Preview-Version von Windows 10 , die von Insidern im Dev-Channel heruntergeladen werden kann, zur Ver­fü­gung gestellt. Die Aktualisierung bringt zwar keine neuen Features, dafür allerdings eine ganze Reihe von Fehlerbehebungen mit sich.

Build 20201 enthält noch einige Bugs

Alle Fragen umfassend beantwortet

Alles was du jetzt dazu wissen musst

Bei der neuen Vorschau-Version handelt es sich um den Windows 10 Build 20201. Mit dem Update hat Microsoft ein Problem, das dafür gesorgt hatte, dass einige durch Easy-Anti-Cheat geschützte Spiele aus dem Microsoft Store nicht mehr gestartet werden konnten, be­ho­ben. Damit der Bug nicht mehr auftritt, müssen einige Entwickler allerdings noch eine Ak­tua­li­sie­rung für ihre Spiele veröffentlichen.Zusätzlich wurde ein Fehler, der dazu führte, dass auf HDR-Monitoren lediglich ein schwarzes Bild angezeigt wurde, beseitigt. Zudem sollten die drei Buttons "Minimieren", "Maximieren" und "Schließen" nun wieder an der richtigen Stelle dargestellt werden, nachdem die Größe einer UWP-Anwendung geändert wurde.Obwohl mit der neuesten Insider-Preview zahl­reic­he Bugs behoben worden sind, treten in Zu­sam­men­hang mit dem Build 20201 noch immer einige Probleme auf. Es ist möglich, dass der Aktualisierungsprozess hängen bleibt. Au­ßer­dem scheint die Live-Vorschau für angeheftete Tabs noch nicht korrekt zu funktionieren. In der Mail-App kann es bei der Ver­wen­dung be­stim­mter Anbieter zu Synchronisationsproblemen kom­men. Darüber hinaus kommen nur leere Dokumente zum Vorschein, wenn eine Office-Datei über den Windows Explorer geöffnet wird.Zudem stürzt in einigen Fällen die Einstellungs-App ab, wenn der Nutzer den Unterpunkt "Datenträgerverwaltung" aufruft. Der vollständige Changelog zum neuen Insider-Build 20201 lässt sich wie üblich in einem of­fi­ziel­len Blog-Eintrag von Microsoft finden. Um die aktuelle Vorschau-Version installieren zu können, ist es nötig, sich am Insider-Programm anzumelden und dort den Dev-Channel auszuwählen. Weitere Informationen lassen sich hier finden.