Microsoft hat jetzt seinen eigenen Multi-Plattform-Passwort-Manager

Starke Passwörter lassen sich nur schwer ohne Passwort-Manager verwalten. Microsoft sorgt jetzt für ein eigenes Angebot. Wie das Unternehmen mitteilt, wird die Authenticator App um eine Passwort­verwaltung und Auto-Fill-Funktionen erweitert.

Die Passwörter will jetzt Microsoft in die Hand nehmen

Einmal aktivieren

Microsoft

Der wohl erste und wichtigste Rat für einen sicheren Umgang mit Zugangsdaten ist klar: komplexe und einzigartige Passwörter vergeben. Bei der Fülle der Dienste, die Logins voraussetzen, ist die sichere Verwaltung dieser sensiblen Inhalte aber nur schwer ohne passende Software zu leisten. Immer mehr Anbieter bieten Passwort-Manager, jetzt liefert auch Microsoft hier eine entsprechende Multi-Plattform-Lösung - nachdem diese in den vergangenen Monaten schon auf iOS getestet worden war.Wie das Unternehmen in einem Blogeintrag mitteilt, hat man umfassende Passwort-Manager-Funktionen in die Microsoft Authenticator App eingebaut, die für iOS und Android zur Verfügung steht. Allerdings macht der Konzern hier zum Start eine Einschränkung: Die Anwendung setzt ein Microsoft-Konto voraus, aktuell werden Arbeits- und Schul-Accounts auf Basis von Azure noch von der Nutzung ausgeschlossen.In seiner Funktion leistet Microsofts Passwort-Manager dann das Gewohnte: Für Webseiten und Apps kann die Anwendung vorhandene Zugangsdaten speichern oder starke Passwörter vorschlagen. Auf Smartphones werden dabei alle gespeicherten Daten durch eine Zwei-Wege-Authentifizierung gesichert. Dabei gelingt auch die Synchronisation zwischen Mobile und Microsoft Edge sowie einer neuen Chrome-Erweiterung Um die neuen Funktionen nutzen zu können, müssen in der neuesten Version des Microsoft Authenticator Einstellungen vorgenommen werden. Zu finden ist der entsprechende Eintrag unter Einstellungen - Beta - Autofill. Einmal aktiviert, steht das neue Tab Passwörter zur Verfügung. Hier muss dann die Anmeldung mit einem Microsoft-Account erfolgen. Zu guter Letzt muss die Anwendung noch als Standard-App für Autofill festgelegt werden. Details finden sich hier im FAQ zur Microsoft Authenticator-App