Bittere Pille für Halo Infinite-Fans: Xbox One-Version ist in Gefahr

Die schlechten Nachrichten rund um den Release des Action-Shooters Halo Infinite scheinen sich vor allem auf Xbox One-Besitzer aus­zu­wir­ken. Ein Insider berichtet, dass Microsoft den jüngsten Master-Chief-Titel aus­schließlich für die neue Xbox Series X veröffentlichen könnte.

Nur die Leistung der Xbox Series X soll Halo Infinite bewältigen

Microsoft

Für mindestens ein Jahr nach dem Start der "Next Gen"-System sollten die älteren Konsolen der Xbox One-Familie weiterhin mit sämtlichen Eigenproduktionen beliefert werden, so das bisherige Microsoft-Versprechen. Geht es nach dem verifizierten ResetEra-Nutzer Sponger , scheinen die Redmonder im Fall von Halo Infinite jedoch zurückzurudern. Schenkt man sei­nen Insider-Informationen Vertrauen, haben die Entwickler von 343 Industries starke Pro­ble­me mit der Portierung des lang erwarteten Titels auf die Xbox One S."Die aktuelle Version von Halo Infinite auf der Xbox One S ist nicht annähernd 1080p (sogar niedriger als 900p) und hat ernsthafte Probleme beim Laden von Assets.", sagt Sponger. Aufgrund dieser Problematik und den grundlegenden Anpassungen, die zu weiteren starken Verzögerungen des Release-Termins führen könnten, soll Microsoft überlegen, Halo Infinite ausschließlich für die Xbox Series X anzubieten und den Shooter aus dem Portfolio der One-Reihe zu streichen. Ebenso soll darüber nachgedacht werden, ob eine Verschiebung der Xbox One-Version auf Anfang 2022 in Betracht gezogen werden könnte.Halo Infinite gilt als treibende Kraft, die den Launch der Xbox Series X begleiten sollte. Zudem ist es nach mindestens fünf Jahren der erste Action-Shooter, der abseits von diversen Spin-Offs an das klassische Halo-Franchise anknüpfen wird. Zum aktuellen Zeitpunkt wird die Verfügbarkeit seitens Microsoft weiterhin für die Xbox Series X, Xbox One und den Windows 10-PC angegeben. Wann genau der Startschuss im nächsten Jahr fallen wird, steht allerdings noch nicht fest. Da bislang der November 2020 als Release-Datum angepeilt wurde, wäre eine Verfügbarkeit im Frühjahr 2021 denkbar.Auch wenn mögliche Insider-Informationen von oftmals gut informierten Quellen stammen, sollten diese mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden. Eine offizielle Be­stä­ti­gung der Gerüchte seitens Microsoft steht weiterhin aus.