In freier Wildbahn: Xbox Series X zeigt sich erstmals in Deutschland

Erstmalig konnten sich Xbox-Fans in Deutschland ein Bild von Microsofts Next-Gen-Konsole Xbox Series X machen. Ein Prototyp des für Novem­ber erwarteten Gaming-Systems wurde jetzt in der Xperion E-Arena in Köln gezeigt und bringt erneut einige Details zum Vorschein.

Nutzung im Querformat und das einfache Aufrüsten des SSD-Speichers

Neben der Veröffentlichung von Renderbildern konnten bisher nur wenige US-amerikanische Influencer Hand an die neue Xbox Series X legen. Jetzt geht Microsoft einen Schritt weiter und bringt einen Prototypen der Konsole nach Deutschland. Die Saturn-Verkaufsfläche der so genannten Xperion E-Arena im nordrhein-westfälischen Köln wird dazu genutzt, die nächs­te Xbox-Generation einer breiten Masse vorzustellen. Zwar kann die Konsole hier nur hinter Glas begutachtet werden, sie zeigt dabei jedoch einige Details, die im Vorfeld nur selten zu sehen waren.Gut zu erkennen sind zum Beispiel die seitlich positionierten Gummifüße, die es ermöglichen, die Xbox Series X auch im Querformat neben dem Fernseher oder im TV-Schrank zu plat­zie­ren. Ein Blick an die Rückseite der Konsole weist zudem auf eine vergleichsweise einfache Verschraubung hin, die das Öffnen und Aufrüsten der neuen Xbox einfach gestalten könnte. Der "Prototype"-Hinweis kann jedoch darauf hindeuten, dass sich das finale Design an dieser Stelle noch ändern könnte. Im Optimalfall will Microsoft seine neuen SSD-Speicherkarten zur Erweiterung verkaufen und könnte Schraubern hier noch einen Riegel vorschieben.Aller Voraussicht nach wird die Xbox Series X Anfang November 2020 ihre weltweite Pre­mie­re feiern. Bisher hält sich Microsoft jedoch mit Angaben zum Preis und einem konkreten Release-Termin zurück. Gleiches gilt für die eventuelle Ankündigung einer günstigeren Xbox Series S (Lockhart) als Gegenstück zur laufwerklosen Sony PlayStation 5 Digital Edition. Aus strategischen Gründen warten die Redmonder auf weitere Angaben zur PS5-Konsole , um die­se vermutlich preislich zu unterbieten und den Startschuss eventuell vorzuziehen. Alle Infos zur Konsole, ihrer 12-TFLOPs-Leistung und zu exklusiven Spielen findet ihr in unserem gro­ßen Xbox Series X-Special