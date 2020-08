Mehr Sicherheit: Google Chrome warnt bei unsicheren Passwörtern

Google Chrome soll eine weitere Funktion im Kampf gegen schwache Passwörter erhalten. Dabei gibt es jetzt versuchsweise Benachrich­ti­gungen, die auf die Gefahr hinweisen sollen. Das Ganze startet zunächst in der Google Chrome Canary-Version.

"Passwort überprüfen"

Google Chrome Download - Schneller und sicherer Browser

Microsoft Edge Download - Der Browser auf Chromium-Basis

Bisher ist es so, dass Chrome bereits ein Feature enthalten hat, mit dem über die Passwortdatenbank "Have I Been Pwned" kontrolliert wird, ob die eigenen Log-in-Daten bei einem Passwort-Hack offengelegt wurden. Nutzer erhalten dann eine Warnung und sollten diese Log-ins schleunigst ändern. Google hatte die Funktion zunächst über eine Erweiterung realisiert und nun seit einigen Monaten zur verbesserten Sicherheit der Nutzer standardmäßig direkt integriert.Nun soll das laut dem Online-Magazin Techdows noch erweitert werden. Da heißt es, Google testet nun, ob es sich bei einem Passwort um ein schwaches, also leichter knackbares Passwort handelt. Damit könnte Chrome dann auch warnen, wenn die Daten noch nicht durch Dritte im Netz offengelegt wurden, also im Grunde einen vorsorglichen Hinweis geben, so wie man das schon von Plattformen kennt, die beim Anlegen eines Accounts vor schwachen Passwörtern warnen.Für den Nutzer bleibt es dann offen, ob das Passwort geändert wird oder nicht. Die Warnung soll auf jeden Fall immer erscheinen, wenn nicht genügend auf ein sicheres Log-in geachtet wird. Wer möchte, kann sich ein Zufallspasswort generieren lassen, welches die Kriterien für sichere Log-ins besser erfüllt als das, was bislang genutzt wurde. Die neue Funktion soll in Verbindung mit der Option "Passwort überprüfen" die Sicherheit der Nutzer verbessern, auch wenn sie nicht direkt eingreift.Laut Techdows ist diese Funktion derzeit nur für Google Chrome Canary-Nutzer verfügbar. Nach einigen Tests dürfte das Feature dann aber sicherlich schnell für alle Nutzer freigeben werden.