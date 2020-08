Googles Dino-Browserspiel gibt es nun in einer "gepimpten" Variante

Das versteckte Browser-Spiel von Google, bei dem man mit simplen Kommandos einen Dinosaurier steuert, ist ein klassisches Easter Egg. Es erscheint, wenn man mal keine Verbindung zum Internet hat - und kann nun in einer modifizierten und aufgemotzten Version gespielt werden.

26 neue (durchgeknallte) Waffen

Das Dino-Spiel ist eine in Chrome integrierte Funktionalität, mit der man sich die Zeit ver­treiben kann, wenn man einmal kein Internet hat. Doch es ist nicht viel mehr als ein Gag, denn nach einigen Minuten haben die meisten bereits genug. Kurz gesagt: Eine "Fort­setzung" war längst überfällig.Und diese gibt es ab sofort auf der Seite Dino Swords , das gleichnamige Spiel trägt den treffenden Untertitel "Little Arms, Big Guns", also so viel wie "Kleine Arme, große Waffen" (das "Arms" ist hier wohl doppeldeutig und bedeutet nicht nur Arme, sondern auch Waffen, weshalb keine optimale deutsche Übersetzung möglich ist). Dieses wurde vom Netz-Kollektiv MSCHF und der Spiele-Organisation 100 Thieves erschaffen (via The Verge ).Der T-Rex von Dino Sword hüpft nicht bloß über Hindernisse wie Kakteen, er bekommt auch eine ganze Reihe an Waffen in seine kurzen Arme, die er gegen Gegner und auch Hindernisse einsetzen kann. Die Waffen sind so vielfältig wie witzig: So gibt es nicht nur das titelgebende Schwert, sondern auch noch Pistolen, Gewehre, Kettensägen, Hämmer, Baseballschläger, Bögen, Shuriken und sogar Hubschrauber und Panzer.Dino Swords hat insgesamt 26 unterschiedliche Waffen, diese sind teilweise eine Hommage an klassische Videospielwaffen (Unser Favorit ist die "Portal Gun" aus dem Valve-Hit Portal). Einige sind übertrieben stark, andere wiederum völlig nutzlos. Das Spiel hat überdies einige Easter Eggs, die laut Matthew "Nadeshot" Haag "ziemlich schwer freizuschalten" sind.Wer sich anmeldet, kann seinen Highscore erfassen. Die besten Dino Sword-Spieler können in weiterer Folge sogar Preise gewinnen, welche das sind, ist aber nicht bekannt.