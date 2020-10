Google Chrome: Tableiste kann nun mit der Maus durchscrollt werden

Google hat eine neue Aktualisierung für die Canary-Version des Chrome-Browsers bereitgestellt. Das Update macht es möglich, offene Tabs mit der Maus durchzugehen. Die Funktion war anscheinend schon seit einiger Zeit geplant und dürfte für Nutzer mit vielen Tabs sehr nützlich sein.

Tableiste wird bei vielen Tabs schnell unübersichtlich

Flag-Option seit 18 Monaten im Browser

Je mehr Seiten der Nutzer gleichzeitig geöffnet hat, desto kleiner wurden die Tabs bislang dargestellt. Das kann bei vielen Tabs schnell ziemlich unübersichtlich werden. Aus diesem Grund werden in der neuen Canary-Version nicht mehr zwingend alle geöffneten Tabs an­ge­zeigt. Stattdessen kann die Tableiste mit Hilfe des Mausrades durchscrollt werden.Wie der Reddit-Nutzer Leopeva64-2 schreibt , soll es die entsprechende Flag-Option zum Ak­ti­vie­ren des Features bereits seit 18 Monaten gegeben haben. Bisher hatte die Einstellung al­ler­dings keine Wirkung, sodass die Scroll-Funk­tion nicht verwendet werden konnte. Das hat sich mit dem Canary-Build 88.0.4284 ge­än­dert. Um das Feature zu aktivieren, muss die Seite "chrome://flags/" aufgerufen werden. An­schlie­ßend müssen die Option "Scrollable TabStrip" auf "Enabled" gesetzt und der Browser neu­ge­star­tet werden.Bei Chrome Canary handelt es sich um eine experimentelle Version des von Google ent­wi­ckel­ten Webbrowsers. Der Canary-Channel wird in regelmäßigen Abständen ak­tua­li­siert. Der aktuelle Build lässt sich auf dieser Seite finden. Sofern die in der Canary-Version ge­tes­te­ten Funktionen keine Probleme verursachen, dürften die Features nach einiger Zeit auch in einen finalen Build des Chrome-Browsers eingebaut werden.