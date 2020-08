Sony-Kameras können nun als Windows 10-Webcam verwendet werden

Corona hat die Nutzung von Diensten wie Zoom ex­plodieren lassen und es ist derzeit auch alles andere als unwahr­schein­lich, dass im nächsten Herbst und Winter die meisten Meetings wieder via Video stattfinden werden. Als Webcam kann man dann auch seine Sony verwenden.

Für Windows 10, nicht aber MacOS

Sony

Der japanische Elektronikgigant Sony gilt in Sachen Sensoren als einer der führenden Her­steller und auch die Kameras selbst genießen einen hervorragenden Ruf. Wer seine "große" digitale Spiegelreflexkamera als hochwertige PC-Kamera nutzen möchte, hat nun offiziell die Möglichkeit dazu.Denn Sony hat es Her­stellern wie Panasonic, Fujifilm und Canon nachgemacht und hat seine Digitalkameras für die Nutzung als Windows 10-Webcam freigegeben. Der japanische Her­steller hat dazu eine Anleitung veröffentlicht, diese erfordert eine für das jeweilige Kamera­modell angepasste Software namens Imaging Edge Webcam. Diese kann man auf der Support-Seite von Sony finden, dort bekommt man auch eine Übersicht aller unterstützen Modelle.Derzeit steht die Software nur für Nutzer von Windows 10 zur Verfügung, Mac-Anwender bleiben vorerst außen vor. TechRadar hat beim Hersteller diesbezüglich nachgefragt, bislang hat sich Sony dazu aber nicht geäußert.Das Verbinden selbst funktioniert mit Hilfe über die PC Remote-Funktion der Kamera bzw. per USB-Kabel. Die Verbindung muss man über das Ein- und Ausschalten der Kamera sowie einen Neustart der verwendeten Anwendung her­stellen. Währenddessen muss man aber auch sicherstellen, dass die Smartphone-Steuerung deaktiviert ist.Das Ganze ist also etwas komplizierter als simples Plug&Play, hat man es aber einmal gemacht, dürfte man den Dreh relativ einfach heraus haben und wird durch eine hochwertige Webcam "belohnt" - ein Tripod ist in diesem Fall aber natürlich mehr als empfehlenswert.