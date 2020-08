Tesla arbeitet offenbar an einer Smartwatch (mit), das Wozu ist unklar

Tesla ist kein ganz normaler Elektroautobauer, das Unternehmen ist auch für viele technische Spielereien bekannt. Teslas kann man entsprechend auch als "fahrende Gadgets" beschreiben. Nun wurde bekannt, dass Tesla an einer Smartwatch (mit)arbeitet.

Smartwatch statt Schlüssel?

Tesla

Tesla ist wie erwähnt nicht nur ein simpler Autobauer, das Unternehmen von Elon Musk ist auch ein Technologie-Pionier. Das betrifft unter anderem den Autopilot bzw. ist das der be­kannteste technologische Vertreter Teslas, das Unternehmen hat aber auch viele kleinere Entwicklungen im Angebot.Bald könnte auch noch eine Smartwatch dazukommen bzw. ist Tesla an einem ent­spre­chenden Projekt beteiligt. Wie Electrek unter Berufung auf ein FCC-Dokument berichtet, arbeitet Tesla dieser Tage mit einem Unternehmen namens Xplora Technologies zusammen. Der norwegische Hersteller entwickelte bisher Smartwatches für Kinder, derzeit kooperiert man aber mit dem Autobauer zusammen, womöglich um zusammen eine smarte Uhr zu bauen.Das dazugehörige Dokument ist allerdings technischer bzw. bürokratischer Natur, konkrete Rückschlüsse auf das Produkt lässt es nicht zu. Vor allem ist völlig offen, was Tesla mit einer Smartwatch für Kids am Hut haben könnte, Electrek versucht sich aber dennoch an einer Erklärung bzw. Spekulation.Eine Möglichkeit ist, dass Tesla Xplora Techno­logies übernommen hat und deshalb im FCC-Dokument erwähnt wird. Wahrscheinlicher ist hingegen, dass Tesla tatsächlich etwas mit Smart­watches vorhat und dafür auf die Xplora-Plattform zugreift. Denkbar wäre hier vor allem, dass man eine Smartwatch als Schlüssel-Alter­native für Tesla-Autos verwenden kann. Es gibt auch bereits Apps von Drittanbietern, die die Apple Watch zum Fernsteuern von Tesla-Fahrzeugen einsetzen.Eine dedizierte Tesla-Smartwatch hingegen ist wohl unwahrscheinlich. Aber wer weiß: Das kalifornische Unternehmen und sein Chef sind immer wieder für Überraschungen gut.