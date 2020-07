Neues Startmenü in Windows 10 Insider Preview 20H2-Build gestartet

Microsoft hat eine neue Vorschau auf das Windows 10 Feature-Update für den Herbst veröffentlicht. Mit dabei ist eine lange Liste an neuen Funk­tionen und Verbesserungen. Das neue 20H2-Build ist im Beta-Channel verfügbar.



Vorher und nachher: Windows 10-Startmenü im dunklen Theme. Vorher und nachher: Windows 10-Startmenü im dunklen Theme.

Tipp: Dazu wählt man das dunkle Windows-Design in den Einstellungen aus

Tipp: Einstellungen > System > Multitasking

Eine personalisierte Taskleiste für neue Benutzer

Verbesserung der Benachrichtigungen

Verbesserungen für die Einstellungen

Einige der Neuerungen sind App-abhängig und werden wieder nicht zeitgleich für alle Windows Insider veröffentlicht. Zu den wichtigsten und interessantesten Neuerungen im Windows 10 20H2 Build 19042.421 gehören die neuen themen-spezifischen Kacheln im Startmenü. Die Optik wurde nun angepasst, sodass es nun transparente Hintergründe für die App-Kacheln gibt. Das kommt vor allem den Fluent Design-Icons zugute und verbessert die Anpassungen für das helle und das dunkle Windows-Theme.Das neue Startdesign unterstützt zudem eine Akzentfarbe für den Startrahmen und für die Kacheln.. Unter Einstellungen > Personalisierung > Farbe die Option "Akzentfarbe auf den folgenden Oberflächen anzeigen" wird dann für "Start, Taskleiste und Aktionszentrum" aktiviert.In Build 19042.421 startet jetzt der einfache Wechsel mit ALT + TAB zwischen Website-Tabs in Edge. Damit kann man nun in alle geöffneten Tabs wechseln und nicht mehr nur in den aktiven Tab im Edge-Fenster. Zusätzlich gibt es die Option, das Verhalten einzustellen, um die klassische Alt + TAB-Erfahrung beizubehalten.ruft die neuen Optionen auf. Für diese Funktion ist ein Canary- oder Dev-Build von Microsoft Edge (Version 83.0.475.0 oder höher) erforderlich.Eine weitere Neuerung in Edge betrifft die angehefteten Seiten. Die Verbesserungen für die Pins hatten wir bereits in einem anderen Beitrag erläutert . Diese Funktion erfordert Microsoft Edge Insider Build 85.0.561.0 oder höher (Canary oder Dev Channel).Nutzer, die sich nach der Erstellung eines neuen Kontos zum ersten Mal anmelden, bekommen jetzt die Option, eine personalisierte Taskleiste zu erstellen. Das soll dazu dienen, neuen Kunden einen optimalen Start mit ihrem PC zu ermöglichen und mit den gewünschten Inhalten und weniger Unordnung in der Taskleiste zu starten. Später will Microsoft die Standard-Layouts in der Taskleiste anpassen - wann ist aber unbekannt.In den Benachrichtigungsfenstern wird es nun übersichtlicher. Zum einen startet ein kleines App-Logo in der Benachrichtigung, damit man gleich erkennt, welche Anwendung die Benachrichtigung ausgelöst hat. Zudem kann man das Fenster jetzt mit dem Klick auf ein "X" gleich schließen.Das Windows-Team arbeitet daran, Fähigkeiten aus der Systemsteuerung in die Einstellungen einzubringen. Links, die die Seite "System" in der Systemsteuerung geöffnet haben, führen nun zu "Über" in den Einstellungen. Dazu gibt es weitere Verbesserungen, wie zum Beispiel die einfache Kopierbarkeit der Geräte­informationen. Weitere Verbesserungen dienen der Tablet-Nutzung für 2-in-1-Geräte und dem Modern Device Management (MDM / Geräte­verwaltung). Dazu gibt es in der neuen Vorab-Version etliche Fehlerbehebungen.Details dazu erfährt man im Windows Blog