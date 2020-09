Windows 10 Oktober Update ist so klein: Installation in wenigen Minuten

Schon in Kürze soll Microsoft das zweite Windows 10 Feature-Update des Jahres 2020 freigeben. Doch bei dem 20H2-Windows-Update von einem "großen" Update zu sprechen wäre wohl falsch - es ist sogar ziemlich "klein".

"Groß" oder "klein" sagt dabei eigentlich nicht viel aus, doch man kann es auf zwei Eigenschaften herunterbrechen: Den Berichten zufolge gibt es zum einen im Vergleich zu vorangegangenen Versions-Updates nur wenige Neuerungen und Verbesserungen. Zum anderen ist das kommende Windows 10-Update auch ein Leichtgewicht, was das Download-Paket angeht. Laut dem Bericht des Online-Magazins Windows Latest soll die Größe der x64-.cab-Datei nur 84,8 MB und die x86-Variante nur 79,60 MB betragen.Das sogenannte "Enablement Package" ist mit rund 80 MB dabei schnell installiert. Das Enablement Package wird auch Aktivierungs-Paket genannt, denn es enthält die Freigabe der neuen Funktionen, aktiviert sie also. In den Tests von Windows Latest dauert das Upgrade nur wenige Minuten, wenn auf dem PC bereits das Windows 10 Mai 2020 Update (Version 2004) ausgeführt wurde. Je nach Hardware und Windows 10-Version variieren die Zeiten natürlich, aber dieses 20H2-Update ist schneller installiert als jedes andere Feature-Update zuvor.Das nächste Feature-Update für Windows 10 (20H2) befindet sich gerade in der letzten Entwicklungsphase und soll schon bald an alle Nutzer verteilt werden. Microsoft hat vor kurzem den offiziellen Namen als Windows 10 Oktober 2020 Update benannt. Die Aktualisierung könnte schon zum nächsten Patch-Day am 13. Oktober starten; einen Termin hatte das Unternehmen aber bisher nicht verraten.