Hintergründe zum Twitter-Hack: Das Geld ist weg, das Vertrauen auch

Kleine Beute - 121.000 US-Dollar ergaunert

Viele Vermutungen, wenig Fakten

Diese Fakten und Vermutungen hat Twitter nun veröffentlicht:

Twitter vermutet, dass die Angreifer Mitarbeiter durch Social Engineering ins Visier genommen haben.

Die Angreifer manipulierten erfolgreich eine kleine Anzahl von Mitarbeitern und nutzten deren Zugangsdaten, um auf die internen Systeme von Twitter zuzugreifen, einschließlich des Durchdringens der Zwei-Faktor-Schutzmechanismen - von SIM-Swapping ist hierbei also keine Rede.

130 Twitter-Accounts wurden ins Visier genommen, bei 45 dieser Konten konnten die Angreifer eine Passwortzurücksetzung initiieren, sich in das Konto einloggen und Tweets senden.

Angreifer haben möglicherweise versucht, einige Accounts zu verkaufen.

Das Twitter-Eingreifteam sicherte betroffene Accounts und widerrief den Zugang zu den internen Systemen, um die Angreifer daran zu hindern, weiter auf die Systeme oder die einzelnen Konten zuzugreifen.

Zusätzlich wurden präventive Maßnahmen ergriffen, um das Absetzen weiterer Tweet und das Ändern von Passwörtern zu verhindern.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatte eine bislang noch unbekannte Gruppe versucht, etwa 130 Twitter-Konten von bekannten Persönlichkeiten zu übernehmen und über Tweets um die Überweisung von 1000 Dollar in Bitcoin gebeten. Vorgegeben wurde dabei, dass die Promis das Geld verdoppeln wollten, also jedem der 1000 Dollar sendet, sollte 2000 Dollar zurückbekommen. Benutzt wurden dafür Konten von EX-US-Präsident Barack Obama, Microsoft-Gründer Bill Gates, Amazon-Chef Jeff Bezos und Firmen-Account von Apple und Uber. Soweit bekannt ist, wurden die Bitcoin-Aufrufe von 45 Konten versendet.Innerhalb kürzester Zeit wurden ersten Recherchen von CNBC zufolge rund 400 Transaktionen durchgeführt, 121.000 US-Dollar landeten bei Betrügern, bevor der Spuk beendet werden konnte. Das Geld ist weg, die geprellten Nutzer dürften wohl auf ihren Schaden sitzen bleiben. Zwar hat das FBI mittlerweile Untersuchungen aufgenommen, um die Hintergründe aufzuklären - an das Geld kommt man aber nicht mehr ran. Das FBI will nun vorrangig klären, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass gleich mehrere Sicherheitsvorkehrungen umgangen werden konnten.Denn wie es schon kurz nach Bekanntwerden des Hacks hieß, hatten Unbekannte sich die Gunst einiger Twitter-Mitarbeiter erschlichen. Andere vermuteten, das Twitter-Mitarbeiter freiwillig bei dem Betrug mitgemacht hatten, doch das hat sich bisher nicht bestätigt.Schließlich konnten die Betrüger Mitarbeiter-Konten infiltrieren, um interne Tools zu nutzen, mit denen der Scam erst möglich wurde. Zudem ist mittlerweile eine weitere Theorie bekannt geworden ( via Spiegel ), dass die Unbekannten die Passwörter der gehackten Konten zurückgesetzt hatten und die Authentifizierung einleiten konnten, da sie über sogenanntes SIM-Swapping die mit den Twitter-Konten verbundenen Rufnummern gekapert hatten.Noch sind die Untersuchungen aber noch in einem viel zu frühen Stadium, als das man gesicherte Erkenntnisse hat. Interessant für den Otto-Normal-Nutzer bei Twitter dürfte aber sein, dass das Unternehmen sehr transparent mit neuen Informationen umgeht. In einem ausführlichen Blog-Beitrag hat Twitter nun allmögliche Fragen aufgegriffen, die im Zusammenhang mit dem Bitcoin-Betrug aufgekommen waren. Dabei widerspricht das Unternehmen im Übrigen dem Sicherheitsexperten Brian Krebs , der in seinem Blog die These vertritt, "dass Angreifer die Möglichkeit hatten, die Direktnachrichten aller Twitter-Nutzer zu lesen". Laut Twitter gibt es dazu keinen Hinweis.Twitter arbeitet jetzt mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um den Vorfall aufzuklären. Laut dem Twitter-Blogbeitrag hatten die Unbekannten keinen Zugriff auf private Informationen anderer Accounts. Die betroffenen 130 Konten wurden verständigt. Die Angreifer waren laut Twitter nicht in der Lage, Passwörter einzusehen, da diese nicht im Klartext gespeichert oder über die bei dem Angriff verwendeten Tools verfügbar sind. Allerdings waren die Angreifer in der Lage, persönliche Informationen wie E-Mail-Adressen und Telefonnummern einzusehen. Die internen forensischen Untersuchungen der Aktivitäten sind noch nicht abgeschlossen.