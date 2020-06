US-Proteste: Audio-Hacker bauen Schild gegen Schallkanonen der Polizei

Protestbewegungen sind immer wieder auch damit verbunden, dass die Zivilgesellschaft eigene Technologien entwickelt, um sich gegen eine hochgerüstete Polizei zu schützen. In den USA treten nun Audio-Ingenieure auf den Plan und arbeiten gegen Schallkanonen an.

Lärm wie bei einem Jet

Siehe auch:

Verschiedene Polizeieinheiten wurden in den vergangenen Jahren mit so genannten Long-Range Acoustic Devices (LRADs) ausgestattet. Dabei handelt es sich quasi um High End-Lautsprecher, die besonders hohe Lautstärken über größere Distanzen in eine bestimmte Richtung abgeben. Wahlweise dient dies dazu, Durchsagen an ein bestimmtes Ziel zu bringen oder auch Menschenmengen mit lauten, unangenehmen Geräuschen zu zerstreuen.Zwei Audio-Spezialisten aus New York haben daran gearbeitet, eine Art Verteidigungswaffe gegen LRADs zu entwickeln, berichtet das US-Magazins Motherboard . Das Ergebnis ihrer Arbeit ist ein passiver Schild, der fast schon wie ein übliches Demo-Plakat am Stiel getragen werden kann. Sollte es allerdings zum Einsatz von Schallkanonen kommen, kann man das Schild zwischen sich und die Audioquelle halten. Der ankommende Schallpegel wird dann nicht nur ordentlich heruntergebremst, sondern zu einem guten Teil auch in Richtung der Quelle reflektiert.Nach ihrer ersten Entwicklung wurden die fraglichen LRADs erst einmal vom US-Militär eingesetzt. Schnell wurden aber auch Polizeikräfte in den USA auf die Technologie aufmerksam und schafften sie als Bestandteil des Arsenals an so genannten nichttödlichen Waffen an. Zu diesem gehören verschiedene Dinge, die zumindest gesunde Menschen normalerweise nicht in Lebensgefahr bringen. Bleibende Schäden sind aber durchaus möglich, wie auch der Tod bei Menschen, die eine Vorschädigung mitbringen. Die bekannten Taser können mit ihren Elektroschocks Herzen zum stehen bringen und Pfefferspray führt regelmäßig zu schweren Verätzungen und allergischen Schocks.Und auch die Schallkanonen bergen das Risiko schwerer Schäden. Da sie eine Lautstärke mitbringen, die sich mit dem Antrieb eines Düsenjets messen lässt, sind geplatzte Trommelfelle durchaus einkalkuliert. Die beiden Bastler, die sich beruflich unter anderem mit Audiokonzepten in der Architektur beschäftigen, wollen ihre Baupläne für die Schallschilde Aktivisten zur Verfügung stellen, um diesen den Nachbau leicht möglich zu machen.