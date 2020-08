Surface Duo: Neue Renderbilder durchgesickert, Launch rückt näher

Obwohl das Surface Duo ursprünglich erst für den Winter erwartet wurde, könnte das Dual-Screen-Smartphone bereits in den kom­men­den Wochen erscheinen. Nun sind neue Renderbilder zu dem Gerät aufgetaucht. Die Fotos bekräftigen, dass der Launch demnächst stattfinden könnte.

Launch womöglich noch im August

Microsoft

Die Renderbilder stammen vom bekannten Leaker Evan Blass und wurden von The Surface Guide veröffentlicht. Auf den vier Fotos lässt sich erkennen, wie das Surface Duo im zu­ge­klapp­ten sowie im aufgeklappten Zustand aussieht. Die Bilder dürften zu Marketing-Zweck­en dienen und den zukünftigen Nutzern einen ersten Eindruck zu dem Smartphone vermitteln.Aus den durchgesickerten Renderbildern gehen allerdings keine noch nicht bekannten In­for­ma­tio­nen zu dem kommenden Dual-Screen-Gerät hervor. Die Beschreibung von Evan Blass be­stä­tigt lediglich, dass Microsoft das Surface Duo in Kooperation mit Providern wie AT&T ver­mark­ten wird. Außerdem lassen die Fotos darauf schlie­ßen, dass der Release-Termin immer näher rückt. Aktuellen Gerüchten zufolge möchten die Redmonder das Surface Duo nicht erst Ende des Jahres, sondern noch im Sommer auf den Markt bringen. Es wäre möglich, dass das Gerät bereits im August das Licht der Welt erblickt. Eine Bestätigung gibt es hierfür jedoch nicht.Schon in den vergangenen Wochen hatten Microsoft-Mitarbeiter zahlreiche Bilder des Surface Duo auf Twitter geteilt. So hatten unter anderem Panos Panay, Joe Belfiore, Shilpa Ran­ga­na­than, Frank X. Shaw und Brad Anderson Fotos ihres Geräts gepostet. Das Dual-Screen-Smart­pho­ne war dabei in unterschiedlichen Situationen, zum Beispiel beim Kochen oder bei einem Ausflug nach Disneyworld, zu sehen. Damit haben die Redmonder gezeigt, dass das Surface Duo jetzt einsatzbereit ist und in nächster Zeit veröffentlicht werden könnte.