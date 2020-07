Surface Duo: Dual-Screen Android-Smartphone erstmals mit Schutzhülle

Microsoft braucht zwar wohl noch bis zum nächsten Jahr, bevor man das Surface Duo auf den Markt bringt, Windows- und Hardware-Chef Panos Panay zeigt es aber dennoch gern schon jetzt herum. Jetzt hat er ge­zeigt, wie das Dualscreen-Smartphone mit Schützhülle aussieht.

Panos Panay

Panos Panay ist als Leiter des Surface-Teams inzwischen auch zum Werbegesicht für die Produkte der Hardware-Sparte von Microsoft geworden. Er zeigt das Surface Duo und das Surface Neo, also die beiden von Microsoft vor einigen Monaten erstmals vorgestellten Dualscreen-Geräte gern bei öffentlichen Auftritten und in den sozialen Medien umher.Jetzt hat Panay, der inzwischen übrigens sogar dem Windows-Team von Microsoft vorsteht, mal eben auf Twitter das Surface Duo mit einer angepassten Schutzhülle gezeigt. Offenbar arbeitet Microsoft auch daran, passendes Zubehör für seinen Hybriden aus Smartphone und Tablet mit zwei Displays anzubieten. Vermutlich sollen die Kunden das wohl nicht sonderlich preisgünstige Dualscreen-Gerät so besser vor Schlägen und Kratzern schützen können.Die Hülle verpasst dem Surface Duo offensichtlich ein Art umlaufende "Stoßstange" aus Gummi, die relativ dick aufträgt und die Ränder abrundet. Wie gebau das Cover auf dem zweigeteilten Smartphone mit Android angebracht werden soll, geht aus dem Bild von Panos Panay nicht hervor.Gut erkennbar ist aber, dass die Redmonder offesichtlich auch eine Art Griff an das Cover basteln wollen, durch das das Surface Duo besser an einer Seite gehalten werden kann. Weil Microsoft Aluminium und Glas als Gehäusematerialien verwendet, dürfte es nicht immer einfach sein, das Dual-Screen-Smartphone mit einer Hand zu halten, um mit den Bildschirmen zu interagieren.Wann das Surface Duo auf den Markt kommt, ist derzeit noch immer unklar. Kürzlich war zu hören, dass der Launch des mit zwei gut sechs Zoll großen Displays ausgerüsteten Produkts auf 2021 verschoben wurde. Dann ist der Snapdragon 855, der die technische Basis bildet, allerdings auch schon zwei Jahre alt. Microsoft will die Zeit wohl vor allem nutzen, um die Dualscreen-Bedienung mit Android und dem angepassten Microsoft Launcher zu optimieren - inklusive einiger Anpassungen für Apps