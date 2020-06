Surface Duo: Veröffentlichung steht offenbar kurz bevor - vor August

Microsoft hat sein Doppel-Bildschirm-Smartphone bereits im Herbst des Vorjahres vorgestellt, sagte damals aber nicht, wann das Gerät tatsächlich kommen wird. Das lag auch daran, dass es noch nicht fertig war. Nun scheint aber eine Veröffentlichung bevorzustehen.

Start noch vor dem August?

Technische Daten zum Surface Duo Betriebssystem Android 10 Display 2x 5,6 Zoll AMOLED, 1800 x 1350 Pixel, Seitenverhältnis 4:3, 401 ppi Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Arbeitsspeicher 6 GB RAM Speicher 64 / 256 GB, keine Erweiterung möglich Kamera 11 MP, f/2.0, 1.12um Sicherheit Fingerabdruckleser Verbindung 1x USB-C, Nano-SIM Akku 3460 mAh Eingabegerät Surface Pen

Microsoft

Das Surface Duo ist vor allem dank seines Doppel-Displays ein Blickfang, Microsoft hat sich einigermaßen viel Zeit gelassen, um es fertig zu entwickeln bzw. zu perfektionieren. Das ist sicherlich auch notwendig, denn das dafür gewählte Betriebssystem Android beherrscht die spezielle Anzeige auf zwei Bildschirmen nicht von Haus aus, die Redmonder mussten ihre Lösung in vielen Teilen maßschneidern.Das Surface Duo dürfte aber schon seit längerem auf breiterer Basis von Microsoft-Angestellten getestet werden, denn bereits im Februar konnten aufmerksame Beobachter Mitarbeiter des Redmonder Konzerns mit dem Gerät in der Hand in der Öffentlichkeit entdecken.Laut Informationen von Zac Bowden , dem stets bestens informierten Redakteur von Windows Central, steht ein Start des Surface Duo vermutlich kurz bevor. Denn Bowden schreibt auf Twitter unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, dass Microsoft das Surface Duo vor der Vorstellung des Galaxy Fold 2 starten möchte.Das dürfte zur Folge haben, so Bowden, dass finale Vorstellung sowie Launch vor dem 5. August 2020 erfolgen könnte. Das bedeutet also, dass die ersten Nutzer das Surface Duo in bereits weniger als zwei Monaten in den Händen halten werden, zumindest dann, wenn sich an den Microsoft-Plänen nichts ändert.Der Grund für die Eile von Microsoft ist naheliegend, auch wenn die Lösung von Samsung technologisch anders ist: Beide Smartphones arbeiten mit zwei Display-Hälften. Bei Samsung kommt allerdings ein faltbares Panel zum Einsatz, Microsoft arbeitet mit zwei separaten Bildschirmen.