Surface Duo: Microsoft arbeitet an Multitasking mit "App-Paaren"

Das Surface Duo ist Microsofts kommendes Doppel-Display-Smartphone und an sich läuft dieses mit einer "handelsüblichen" Version von Android . Die Redmonder haben sich aber dennoch eigene Lösungen ausgedacht, etwa zum Multitasking.

"Gruppen" für App-Paare

Technische Daten zum Surface Duo Betriebssystem Android 10 Display 2x 5,6 Zoll AMOLED, 1800 x 1350 Pixel, Seitenverhältnis 4:3, 401 ppi Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Arbeitsspeicher 6 GB RAM Speicher 64 / 256 GB, keine Erweiterung möglich Kamera 11 MP, f/2.0, 1.12um Sicherheit Fingerabdruckleser Verbindung 1x USB-C, Nano-SIM Akku 3460 mAh Eingabegerät Surface Pen

Microsoft setzt beim Surface Duo wie erwähnt auf Android und wird an sich am mobilen Betriebssystem nicht viel ändern. Seinen Stempel drückt Microsoft vor allem mit dem Launcher auf, das ist aber verständlich und auch gut so. Denn einerseits genießt der hauseigene Launcher einen ausgezeichneten Ruf, andererseits muss man gewisse Lösungen selbst entwickeln, da das Surface Duo mit seinen zwei Bildschirmen einen neuen Formfaktor mit sich bringt.Denn natürlich will Microsoft die zwei Bildschirme optimal ausnützen bzw. einsetzen und hier bietet sich Multitasking sicherlich an. Genauer gesagt arbeitet Microsoft derzeit offenbar an einer Funktionalität, die sich "App Groups" nennt. Diese erinnern durchaus an eine Samsung-Lösung namens App Pair.Wie Windows Latest berichtet, erlauben es diese "App-Gruppen" den Surface Duo-Nutzern, bestimmte Anwendungen zu paaren, die dann gemeinsam auf den beiden Bildschirmhälften gestartet werden können. Derartige App-Gruppen werden als Verknüpfung auf dem Homescreen abgelegt, das soll einen noch schnelleren Start zweier Anwendungen erlauben.Das Windows-Blog nennt einige App-Kombinationen als Beispiele: OneNote und Microsoft Edge, Telefon und Messaging-Apps, Music-Player und Maps sowie Outlook und Microsoft Edge. Es ist nicht ganz klar, ob diese App-Gruppen bzw. Anwendungsduos mehr oder weniger fix vorgegeben sind oder ob man Apps beliebig kombinieren kann - solange man das vor dem Start macht.Microsoft soll auch noch an weiteren Neuerungen arbeiten. Derzeit sieht es so aus als würde das Gerät bereits im Sommer starten. Denn zuletzt gab es immer wieder Berichte, dass das Surface Duo im oder sogar vor dem August kommen könnte.