McLaren bestätigt: Keine Verlängerung der Kooperation mit OnePlus

In den letzten Tagen gab es Gerüchte, dass der Smartphone-Hersteller OnePlus keine weitere McLaren-Edition auf den Markt bringen möchte. McLaren hat das nun offiziell bestätigt. Weshalb die Kooperation zwischen den beiden Konzernen nicht verlängert wurde, bleibt jedoch unklar.

Kooperation planmäßig ausgelaufen

OnePlus

Neben seinen "normalen" Flaggschiff-Modellen hat OnePlus seit 2018 auch Sondereditionen im Design des Sportwagen-Herstellers McLaren angeboten. Die McLaren-Varianten des One­Plus 6T und 7T waren dementsprechend für einen deutlich teureren Preis erhältlich. Seit kur­zem ist OnePlus auf der Seite von McLaren jedoch nicht mehr als offizieller Partner gelistet.Wie McLaren gegenüber Android Authority bestätigt hat, ist die Kooperation mit OnePlus planmäßig ausgelaufen. Für den Fortbestand der Partnerschaft wäre eine Ver­trags­ver­län­ge­rung erforderlich gewesen.Da erst Anfang des Jahres ein von OnePlus und McLaren entwickeltes Smartphone-Konzept vor­ge­stellt wurde, kommt dieser Schritt für viele Nutzer überraschend. Obwohl natürlich zu er­war­ten war, dass das OnePlus Concept One in der gezeigten Form niemals in den Handel kom­men dürfte, haben sich einige Fans auf eine McLaren-Edition des OnePlus 8T gefreut.Derzeit ist noch nicht bekannt, welcher Grund für das Ende der Kooperation verantwortlich ist. Es wäre denkbar, dass sich OnePlus einen neuen Partner sucht, um zukünftig weiterhin teurere Sondereditionen seiner Geräte anbieten zu können. Womöglich hat der Hersteller derartige Pläne aber auch komplett aufgegeben, da die Flaggschiff-Smartphones heutzutage ohnehin mit stolzen Preisen zu Buche schlagen. Ein offizielles Statement hierzu gibt es von OnePlus zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.