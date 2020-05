OnePlus 8 Pro - Im Test offenbart das Flaggschiff nur eine Schwäche

OnePlus 8 Pro: Ausgezeichnetes Display

Gute Kamera, starker Akku

OnePlus hat mit dem OnePlus 8 Pro ein neues Flaggschiff-Smartphone veröffentlicht, das auch in Europa den Spitzenmodellen von Samsung und Co. ernsthafte Konkurrenz machen soll. Wie unser Kollege Jonas Kaniuth findet, ist dies auch tatsächlich gelungen, was vor allem am ausgezeichneten Display liegt. Allerdings gibt es auch einen wirklichen Kritikpunkt, der das gute Gesamtbild jedoch nicht entscheidend schmälert.Aufgrund des 6,8 Zoll großen Displays ist das OnePlus 8 Pro alles andere als klein. Dennoch liegt es gut in der Hand. Ein Qualcomm Snapdragon 865 sorgt zusammen mit 12 GB RAM für eine ausgezeichnete Performance. Etwas schade ist, dass sich der interne Speicher nicht erweitern lässt.Ein besonderes Highlight ist der bereits erwähnte Bildschirm des OnePlus 8 Pro. Dieser unterstützt QHD (3168 × 1440 Pixel) sowie eine Bildwiederholungsrate von bis zu 120 Hz. Auch ansonsten kann das Display überzeugen: Es ist sehr hell und bietet eine aus­ge­zeich­ne­te Schärfe und Farbwiedergabe. Dies gilt auch für die Weiß- und Schwarzwerte. So gut das Display auch sein mag, ist es auch der Grund für den größten Kritikpunkt: An den abgerundeten Rändern können weiße Flächen leicht grünlich erscheinen, außerdem kommt es zu vereinzelten Fehleingaben. Hier hat OnePlus aber schon mit einem Software-Update nachgebessert.Auf der Rückseite setzt OnePlus auf ein System aus insgesamt vier Kameralinsen: ein 48 Megapixel Ultraweitwinkel, ein 48 Megapixel Hauptsensor, ein 8 Megapixel Telefoto sowie eine Farbfilter-Kamera mit 5 Megapixeln. Insgesamt können die Kameras überzeugen, als "größter" Schwachpunkt wäre die Telefoto-Linse zu nennen. Anders als beim Vorgänger setzt OnePlus nun nicht mehr auf eine mechanisch ausklappbare Frontkamera. Dadurch ist das Smartphone nun auch nach IP68 zertifiziert.Mit einer Kapazität von 4510 Milliamperestunden bietet das OnePlus 8 Pro eine aus­ge­zeich­ne­te Laufzeit. Hinzu kommt, dass der Akku äußerst schnell geladen werden kann - sowohl klassisch mit Netzteil als auch kabellos.