OnePlus 8 Pro: Update schaltet jetzt den 'Röntgenblick' der Kamera ab

OnePlus hat die Verteilung eines Updates für die auf dem OnePlus 8 Pro verwendete Android-Version begonnen, mit dem man den 'Röntgenblick' abschaltet. Zuvor war aufgefallen, dass die Kamera durch einen speziel­len Filter in der Lage ist, bestimmte Materialien 'durchsichtig' zu machen.

Filter erlaubt Blick durch bestimmte Materialien

Nutzer des OnePlus 8 Pro erhalten ab sofort unter anderem in Indien die neue Version 10.5.9 von OxygenOS, bei der nur eine einzige Neuerung im Changelog genannt wird: die Abschal­tung des "Photochrome"-Filters der Kamera. Die Funktion werden "zeitweise entfernt", um Änderungen vorzunehmen. Ab ungefähr Juni soll das Feature wieder angeboten werden, doch dies könnte sich noch ändern.Hintergrund des Vorgehens von OnePlus ist der Umstand, dass der spezielle "Photochrome"-Sensor auf der Rückseite der Kamera in Kombination mit den anderen Kamerasensoren des Geräts dazu verwendet werden kann, um Objekte aus bestimmten Materialien "durchsichtig" erscheinen zu lassen. Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass man damit etwa durch bestimmte Kunststoffmischungen "sehen" kann.Die Funktion konnte laut Tests von Besitzern des OnePlus 8 Pro auch verwendet werden, um bestimmte Kleidungsstücke durchsichtig erscheinen zu lassen. Da sich daraus diverse Szenarien eines möglichen Missbrauchs ergeben, reagiert OnePlus offenbar relativ zeitnah, während man gleichzeitig versuchen dürfte, den eigentlichen Nutzen des zusätzlichen Sensors und seines Filters zu erhalten.Bisher hatte OnePlus nur angekündigt, dass man das Problem zunächst nur in China beseitigen wolle. Mit dem Beginn der Auslieferung des Updates auf OxygenOS 10.5.9 scheint sich allerdings eine Entfernung auch auf internationaler Ebene abzuzeichnen. Das Update wird seit kurzem in Indien verteilt und aus Thailand ist von Mitgliedern des XDA-Developers Forums bereits zu hören, dass das Update auch dort ausgeliefert wird.In Europa ist das neue Update für OxygenOS, das den Photochrome-Filter deaktiviert, bisher noch nicht in Umlauf gebracht worden. Es bleibt abzuwarten, wie OnePlus mit dem Problem des "Röntgenblicks" bei seinem neuesten Flaggschiff-Smartphone weiter umgeht.