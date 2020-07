Huawei EMUI 11: Erste Hinweise zu Features & Release aufgetaucht

Gerüchte um ein kommendes EMUI 11-Update für Huawei-Smart­phones verdichten sich, nachdem weitere Leaks Funktionen und einen möglichen Release-Zeitraum offenlegen. Google Android 11 und das neue Harmony OS könnten als Basis des Betriebssystems dienen.

Update vom 6. Juni: Mittlerweile hat auch Huawei den Launch von EMUI 11 für das dritte Quartal 2020 Mittlerweile hat auch Huawei den Launch von EMUI 11 für das dritte Quartal 2020 bestätigt . Software-Chef Wang Chenglu gab ein entsprechendes Statement auf der chinesischen Weibo-Plattform ab.

Neue "Connectivity"-Funktionen bleiben vorerst unbekannt

Der oft gut vernetzt Leaker "Teme" gibt auf Twitter bekannt, dass Huawei seine neue An­dro­id-Oberfläche EMUI 11 ab Herbst 2020 veröffentlichen soll. Bleibt der chi­ne­si­sche Her­stel­ler seinem bisherigen Zeitplan treu, könnte das nächste große Update zusammen mit der Huawei Mate 40-Reihe präsentiert werden. Interessant scheint die Prognose des Insiders da­hin­ge­hend, dass auch das hauseigene Harmony OS des Konzerns eine signifikante Rolle spie­len könnte, um verschiedene Geräteklassen zu vernetzen. Neben den Mate-Smartphones ist von Fernsehern, PCs und Gaming-Notebooks die Rede.Huawei EMUI 11 basiert voraussichtlich auf dem neuen Google Android 11 , welches ebenfalls im Herbst oder spätestens im vierten Quartal erwartet wird. Es bleibt jedoch offen, wie ge­nau Huawei sein auch als HongMeng OS bekanntes System für möglicherweise exklusive Funk­tio­nen nutzen könnte. Das aktuelle EMUI 10.1 gibt jedoch bereits die Richtung an. Hier zeigt der Hersteller unter anderem mit Huawei Share ein AirDrop-ähnliches Feature zur Da­ten­über­tra­gung zwischen zwei Smartphones, Multi-Screen-Funktionen in Verbindung mit PCs und eine FaceTime-Alternative. Ebenso wurde bereits in früheren EMUI-Updates die NFC-Über­tragung in Kombination mit den eigenen MateBooks optimiert.Eine parallele Integration von Harmony OS und Android 11 könnten zudem Huaweis Pläne verdeutlichen, langfristig auf das eigene Betriebssystem umzuschwenken. Noch immer sor­gen Sanktionen seitens der US-Regierung dafür, dass viele Smartphone-Nutzer auf wich­ti­ge Google-Services inklusive des Play Stores verzichten müssen. Währenddessen wächst Hua­weis App Gallery weiter an, auch wenn die Software-Auswahl bis dato überschaubar bleibt. Eine offizielle Bestätigung eines Updates auf EMUI 11 und Android 11 bleibt abzuwarten. Ähnlich wie Apple und Samsung reagiert auch Huawei im Vorfeld selten auf Gerüchte und Prognosen dieser Art.