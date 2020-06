Huawei EMUI 10.1: Neuer Zeitplan für das Android-10-Update ist da

Mit der Verteilung der EMUI 10.1 steht für Huawei-Smartphones das nächste große Software-Update auf Basis von Android 10 an. Jetzt ist ein neuer Zeitplan aufgetaucht, der die groben Termine für den Rollout in Eu­ro­pa und somit auch in Deutschland vorhersagt.

Diese Neuerungen bringt das Update für Huawei-Smartphones

Nach ersten, limitierten Beta-Phasen des Huawei EMUI 10.1 steht der Download des Updates für viele Android-Smartphones scheinbar kurz bevor. Den Kollegen von Huawei Central soll ein offizieller Zeitplan vorliegen, der die Starttermine für eine Verteilung in Europa verrät. Schenkt man diesen Informationen Vertrauen, beginnt der chinesische Hersteller bereits in den nächsten Tagen mit der Aktualisierung für das Huawei Mate 30 Pro. Ende Juni sollen die Modelle Huawei P30 und P30 Pro folgen. Im späteren Verlauf des Monats Juli 2020 dürften die Smart­phones der Huawei Mate 20-Reihe inklusive der Pro-, X- und Porsche-Editionen das Update auf EMUI 10.1 erhalten.Die Huawei-Tochter Honor bietet das nahezu gleiche Android-10-Update unter dem Namen Magic UI 3.1 an. Besitzer eines Honor V20 bzw. View 20 und des Honor 20 (Pro) sollen Ende Juli von den Neuerungen des Firmware-Patches profitieren. Ebenso wie für EMUI 10.1 liegen die Highlights der Aktualisierung nicht nur bei Performance-Verbesserungen unter der Hau­be. Mit MeeTime wird ein Konkurrent zu Apples FaceTime-Videotelefonie ins Leben gerufen. Außerdem werden neue Multi-Screen-Funktionen in Kombination mit Windows-PCs geboten und Huawei Share soll als AirDrop-Gegenspieler das Teilen von Fotos, Videos und weiteren Dateien vereinfachen.Zu den weiteren Neuheiten von EMUI 10.1 und Magic UI 3.1 sollen ein verbesserter Sound, ei­ne neue Galerie-Ansicht und zusätzliche Fea­tu­res für Multi-Device- und Multi-Window-Op­tio­nen gehören. Ebenso stellen Huawei und Honor für ihre Smartphones eine Vielzahl neuer De­signs (Themen) bereit und legen den Fokus zudem auf die Privatsphäre und den Da­ten­schutz ihrer Nutzer. Abseits davon kämpft der Hersteller weiterhin mit dem Verlust der An­dro­id-Lizenz aufgrund eines US-Embargos, das die Integration wichtiger Google-Dienste auf neuen Huawei-Smartphones verhindert.