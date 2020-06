Huawei MatePad 10.4 - Android-Tablet ohne Google im Unboxing

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Mit dem Huawei MatePad 10.4 ist für rund 319 Euro ein neues Android-Tablet von Huawei in Deutschland erhältlich. Auf diesem sind sogar Eingaben mit einem aktiven Stylus möglich, auf Apps und Dienste von Google muss ab Werk allerdings verzichtet werden. Weiteres fasst unser Kollege Andrzej Tokarski in seinem Unboxing zusammen.Das Huawei MatePad 10.4 hat ein 10,4 Zoll großes Display, dessen Auflösung 2000 × 1200 Pixel beträgt. Die Helligkeit und auch die Farb­wiedergabe sind überzeugend, zudem unterstützt es den aktiven Stylus "M Pencil". Hier gilt jedoch zu beachten, dass dieser separat dazugekauft werden muss und zwar in einer Version mit Ladegerät, denn der Stift lässt sich nicht am Tablet aufladen.Herzstück des Tablets ist ein HiSilikon Kirin 810 SoC, dem je nach Modell 3 oder 4 GB RAM zur Seite stehen. Der Flash-Speicher ist bis zu 64 GB groß. Zur weiteren Ausstattung ge­hö­ren ein USB-C-Anschluss, zwei 8-Megapixel-Kameras und insgesamt vier Lautsprecher. In Benchmarks schneidet das Tablet gut ab und auch für die meisten Spiele dürfte die Per­for­mance ausreichen.Als Betriebssystem ist Android 10 mit angepasster Emotion UI vorinstalliert. So wie beim neuen Huawei MatePad T8 fehlen aber auch hier die sonst üblichen Android-Anwendungen und-Dienste. Stattdessen können Apps über einen eigenen Store von Huawei herunter­ge­la­den werden. Wer möchte, kann aber natürlich auch APK-Dateien installieren.