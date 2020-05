Unreal Engine 5: So beeindruckend sieht die PS5-Echtzeit-Demo aus

Technical Director of Graphics Brian Karis und Special Projects Art Director Jerome Platteaux stellen in diesem Video die "Lumen in the Land of Nanite" genannte Demo vor. Das ist eine Echtzeit-Demonstration der Unreal Engine 5, die auf live auf einer PlayStation 5 läuft.Kern der neuen Grafikengine von Epic Games sind zwei Technologien: Nanite, ein virtualisierte Mikropolygon-Geometrie und Lumen, eine vollständig globale Illuminationslösung, die in der Lage ist, sofort auf Änderungen der Szenerie und Beleuchtung zu reagieren.