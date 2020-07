PlayStation 5: So sehen die Handelsboxen von PS5-Spielen aus

In etwa vier Monaten werden die Konsolen der nächsten Generation starten und das bedeutet nicht nur neue Hardware, sondern auch viele neue Spiele. Nun hat Sony verraten bzw. gezeigt, wie die Handelsboxen aussehen werden. Die sind allerdings Geschmackssache.

Gleiches Design, andere Farben

Vor ziemlich genau einem Monat hat Sony das Design der PlayStation 5 enthüllt und das "spacige" Äußere der PS5 hat auch für viele Diskussionen gesorgt. Die einen halten es für spannend und einer Next-Gen-Konsole würdig, die anderen meinen, dass Sony es hier schlichtweg übertrieben hat.Nun haben die Japaner erstmals eine Handelsverpackung gezeigt , und zwar anhand des Spiels Spider-Man Miles Morales. Dabei kann man nicht nur das eigentliche Artwork des Games sehen, sondern eben auch die grundsätzliche Art und Weise, wie sich Disc-basierte Spiele auf der PS5 präsentieren werden.Fundamentale Unterschiede zur PlayStation 4 gibt es allerdings nicht, denn das Format und die Anordnung der optischen Elemente sind gleich. So gibt es nach wie vor oben einen Balken, in dem das Logo der Konsole platziert ist. Die Wahl der (Nicht-)Farbe ist aber durchaus diskussionswürdig.Denn während das weiße PS4-Logo einen blauen Hintergrund hatte, ist das "Banner" nun weiß und das PS5-Logo schwarz. Möglicherweise hatte Sony hier die Überlegung, dass ein weißer Balken das eigentliche Cover-Artwork besser zur Geltung kommen lässt, auch kann man spekulieren, dass das mit dem Umstand zu tun hat, dass Schwarz/Weiß auch die Farbgebung von Konsole und Controller sind.Allerdings wirkt der weiße Balken auch langweilig und irgendwie unfertig. Kotaku schreibt, dass das an einen Platzhalter in Photoshop erinnert. Wirklich wichtig ist das allerdings auch nicht, denn immer weniger Menschen kaufen Spiele noch tatsächlich auf Datenträger. Downloads werden auch auf der PS5 verstärkt Bedeutung haben, denn die PS5 gibt es bekanntlich auch in einer Version ohne Laufwerk.