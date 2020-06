Kleine Sensation: Sat.1 holt sich Bundesliga mit Live-Fußball zurück

1992 hat der Sat.1 eine Zeitenwende im deutschen Fernsehen eingeläutet: Denn man brachte die Fußball-Bundesliga ins Privat-TV und mit Ran kommerzialisierte und revolutionierte man die Branche auch. Vor 17 Jahren war aber Schluss. Bis jetzt bzw. zur Saison 2021/22.

Neun Live-Partien für das Free-TV

Ran und sein Hauptmoderator Reinhold Beckmann läuteten Anfang der 1990er eine Zeitenwende ein, denn man machte Fußball-Sendungen zu einem bunten und anfangs auch ungewohnten Spektakel. 2003 war dann aber Abpfiff, Sat.1 verlor die Rechte, die Zusammenfassungen wanderten damals wieder zur ARD Sportschau, der Privatsender beendet damit das Thema Fußball komplett.Doch seit heute schlägt man ein neues Kapitel auf: Denn wie u. a. das Medienmagazin DWDL berichtet, hat sich Sat.1 etwas überraschend die Rechte an der Bundesliga zurückgeholt. Oder besser gesagt: eines der Pakete, nämlich jenes, das den Buchstaben E trägt. Mittlerweile gibt es ja diverse Möglichkeiten und Rechtekombinationen, was auch den Veränderungen durch das Internet geschuldet ist.Paket E umfasst neun Live-Spiele pro Saison und lag bisher beim ZDF. Damit darf der Privatsender neun Live-Spiele im Free-TV zeigen. Genauer gesagt handelt sich dabei um den Supercup, Matches am 1., 17. und 18. Spieltag sowie Relegationsspiele und das Auftaktspiel der zweiten Bundesliga. Das Paket ist zwar nicht das begehrteste bzw. wertvollste, für Sat.1 ist das aber dennoch ein großer Erfolg.Die Vergabe der Bundesliga-Rechte war ansonsten nur wenig überraschend: Sky sicherte sich ab 2021 200 Partien, 106 Spiele gingen an den Streaming-Sender Dazn. Die Zusammenfassungen sind und bleiben im öffentlich-rechtlichen Fernsehen beheimatet, also der ARD Sportschau und dem Aktuelles Sportstudio des ZDF.Eine kleine Überraschung gab es bei den Enthaltungen: Denn offenbar hat Amazon nicht um jeden Preis mitgeboten und hat sich entsprechend kein einziges der sieben möglichen Pakete gesichert.