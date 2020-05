Bundesliga: Amazon gibt zahlreiche Termine für Live-Streams bekannt

In der deutschen Bundesliga wird seit kurzem wieder gekickt und das ist für Fans und Interessierte ein völlig neues Erlebnis. Das liegt vor allem daran, dass die Partien allesamt vor leeren Rängen ausgetragen werden, aber auch daran, dass die Spiele nun auch auf Amazon zu sehen sind.

Fußball in Corona-Zeiten

Danach geht es mit folgenden Spielen weiter:

29. Mai, 20.30 Uhr: SC Freiburg gegen Bayer 04 Leverkusen

1. Juni, 20.30 Uhr: 1. FC Köln gegen RB Leipzig

5. Juni, 20.30 Uhr: SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach

7. Juni, 13:30 Uhr: Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg

12. Juni, 20.30 Uhr: TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig

17. Juni, 18:30 Uhr: Eintracht Frankfurt gegen FC Schalke 04

Als die Bundesliga im vergangenen Jahr in die 2019/2020-Saison gestartet ist, war die Welt noch in Ordnung: Volle Stadien und die oftmals fantastische Atmosphäre. Heutzutage sind Fußball-Spiele im Fernsehen eine mehr als gewöhnungsbedürftige Angelegenheit, da es allesamt Geisterspiele sind und man jedes Wort hört, das sich die Spieler zurufen.Außerdem ist neu, dass seit kurzem Spiele regelmäßig auf Amazon Prime zu sehen sind. Das hat der Versandhändler einer kurzfristigen Einigung mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) zu verdanken und seither können Fußball-Fans mit Prime-Abo ohne zusätzliche Kosten ein oder mehrere Spiele pro Runde via Amazon sehen.Bisher waren es drei Spiele und es geht auch munter weiter. Heute hat Amazon die nächsten Termine bekannt gegeben und das sind durchaus einige. Amazon hat zwar nicht immer die ganz großen Partien im Angebot, Anhänger der jeweiligen Mannschaften und Fußball-Fans allgemein finden da aber sicherlich interessante Matches.Insgesamt wird Amazon bis Saisonende weitere sieben Bundesligaspiele sowie die vier Relegationsspiele der ersten und zweiten Bundesliga für Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich live senden. Bereits heute gibt es die nächste Übertragung per Amazon Prime-Stream, Hertha BSC Berlin ist beim RB Leipzig zu Gast, der Anpfiff erfolgt um 18.30 Uhr.