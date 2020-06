Microsoft Build 2020: Alle Sessions können nun online abgerufen werden

Mitte Mai hat Microsoft seine Entwicklerkonferenz Build zum ersten Mal komplett online veranstaltet, man hat alle Sessions per Streams ab­ge­halten. Diese Gespräche und Vorträge kann man ab sofort "On Demand" abrufen und das sind nicht wenige, nämlich satte 578 Videos.

Coronavirus zwang Microsoft zum Ausweichen ins Netz

Alle News, Infos und Videos der Konferenz

Microsoft

Wie alle anderen Unternehmen, die regelmäßig große Konferenzen veranstalten, stand auch Microsoft am Anfang der Coronakrise vor der Wahl: Entweder man verlegt die Build 2020 ins Internet und streamt alle Inhalte oder man bläst die Konferenz wie Google seine I/O ab. Der Redmonder Konzern hat sich für den Online-Weg entschieden. Das war zwar ungewohnt, hat aber letztlich gut geklappt. Neu war übrigens auch, dass die Konferenz zum ersten Mal kostenlos zugänglich war, an sich kostet eine Teilnahme rund 2000 Dollar.Wer bei den virtuellen Sessions nicht live dabei sein konnte, sich aber für das eine oder andere besprochene Thema interessiert, der kann das nun nachholen. Denn Microsoft hat auf der Webseite der Build die Sessions aller drei Konferenztage freigegeben (via Windows Central ). Würde man sich alle 578 Keynotes, Sessions und sonstigen Build-Videos am Stück ansehen, dann würde man 48 Stunden vor dem Bildschirm sitzen.Auf der Build-Webseite kann man einerseits quer durch die jeweiligen Tagen stöbern, andererseits kann man das Angebot nach Produkten (Azure, Microsoft 365, Power Platform, Dynamics 365), Fähigkeitsstufen oder auch Thema (Cloud, Entwickler etc.) filtern.Die Windows betreffenden Highlight der diesjährigen Build-Konferenz waren unter anderem das Project Reunion, das Win32 und UWP zusammenführen soll sowie die Vorstellung des Windows Package Manager. Dazu kamen diverse Neuerungen für den Edge-Browser und Microsoft 365, alle Neuigkeiten und Ankündigungen von der Build 2020 sind auch in unserem Themen-Special zu finden.