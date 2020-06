Ralf Groene: Microsofts Design-Chef übernimmt auch Windows-Optik

Die Geräte der Surface-Reihe tragen seine typische Handschrift und diese zeichnet sich nicht nur durch einen hohen Wiedererkennungswert, sondern auch durch den Erfolg aus. Der Deutsche Ralf Groene hat nun eine noch größere Aufgabe bei Microsoft bekommen.

Das Windows-Design wird sich wohl nur wenig ändern

Auch wenn der Vergleich sicherlich hinkt: Ralf Groene kann man wohl ein gutes Stück weit mit Apples Ex-Design-Chef Jony Ive vergleichen. Auch weil Microsoft nun einen ganz ähnlichen Weg wie der kalifornische Konzern geht und seinem Chefdesigner mit einer erweiterte Rolle im Unternehmen betraut. Denn wie Windows Central aufgefallen ist, trägt Groene seit kurzem den Titel Corporate Vice President (CVP) of Design Windows and Devices.Seine neue Rolle bedeutet jedenfalls, dass er nun nicht nur für das Hardware-Design hauptverantwortlich ist, sondern auch für die Software. Konkret bedeutet das natürlich in erster Linie Windows 10 , aber auch die Microsoft-Apps für Android. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er auch bei Office und allen anderen Produkten mitreden wird, hier geht es aber wohl zumeist um die Vorgabe einer grundsätzlichen Design-Richtung bzw. um entsprechende Entscheidungen - alles selbst entwerfen wird Groene sicherlich nicht.Den neuen Titel samt Aufgabe hat Groene seit bereits seit März 2020, das wurde aber erst jetzt publik, nachdem er diese Woche sein Profil auf LinkedIn aktualisiert hat. Der März-Termin ist kein Zufall, denn zum selben Zeitpunkt wurde Panos Panay mit der Führung des Windows und Hardware-Bereiches betraut.Wie genau Groene das Windows-Design prägen wird oder könnte, darüber kann man nur spekulieren. In Sachen Hardware hat er allerdings viel Gespür bewiesen: Denn bei den Surface-Geräten ist es dem Microsoft-Designer gelungen, ausgezeichnete und auch einzigartige Optik mit Funktionalität zu verbinden.