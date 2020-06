Xbox Series X: So klingt die Microsoft-Konsole beim Hochfahren

Microsoft hat in den vergangenen Wochen und Monaten - wesentlich früher als Sony bei der PS5 - die wichtigsten Informationen zu seiner Konsole enthüllt. Die eine oder andere interessante Kleinigkeit gibt es aber nach wie vor zu entdecken (sieht man von Preis und Termin ab).

"Engel-Chor" singt, wenn die Konsole startet

Dazu zählt auch der Sound, den Besitzer einer Xbox zu hören bekommen, wenn sie die Konsole hochfahren. Dieser ist stets typisch und prägt auch die jeweilige Generation insgesamt. Wenn man sich die Boot-Sounds der vergangenen Xbox-Konsolen anhört , dann werden Besitzer eines oder mehrerer Geräte sofort "ihre" Audio-Sequenzen im Ohr haben. Dieser Sound kann auch durchaus folgenschwer sein, vor allem dann, wenn man am Vortag vergessen hat, die Lautstärke der Anlage zurückzudrehen.Nun hat Microsoft per Twitter enthüllt, wie die Xbox Series X klingen wird, wenn sie startet. Dieser Sound unterscheidet sich doch stark von jenem der Vorgängerkonsole Xbox One : Er ist nicht nur ruhiger, sondern auch wesentlich länger.In einem weiteren Tweet schrieb das Social-Media-Team von Microsoft, dass die Sequenz wie ein "Chor an Gaming-Engeln, die dir ins Ohr singen" klingt - was aber als sicherlich nicht ganz ernstgemeinte Antwort auf einen Nutzer mit ähnlich hochtrabender Formulierung gemeint war.Ganz neu ist der Sound allerdings nicht, denn bereits im Mai konnte man ihn in einem Video hören. Damals war aber nicht ganz klar, ob das auch tatsächlich die Boot-Sequenz sein wird. Das konnte man annehmen, aber jetzt gibt es dafür die mehr oder weniger offizielle Bestätigung.Wie erwähnt ist damit schon fast alles zur Xbox Series X bekannt, denn es fehlen eigentlich nur noch der Startpreis und genaue Veröffentlichungstermin. Wenn man die Sache etwas weiter fasst, dann gibt es noch einige andere "Unbekannte": Denn in den vergangenen Tagen sind die Gerüchte zu Konsole mit dem Codenamen Lockhart hochgekocht. Diese abgespeckte Variante der Xbox Series X könnte ein besonders interessantes Modell bieten: Denn es gibt Spekulationen, dass man Lockhart inklusive Xbox Game Pass monatlich mieten könnte.