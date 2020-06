Neues zu Android 11: Beta startet offiziell, das sind die Funktionen

Nach einer kurzfristigen Verschiebung geht es jetzt los: Android 11 wird in einer ersten Beta-Version ausgeliefert. Mit dem Start der Android 11 Beta gibt es auch einen ersten Ausblick auf Funktionen: Die drehen sich unter anderem um leichtere Kommunikation, Smart Home und mehr.

Erste Android 11 Beta kommt mit vielen neuen Funktionen

Konversationen von verschiedenen Messaging-Apps wandern in einen gesonderten Bereich in den Benachrichtigungen

Dank der neuen Funktion "Bubbles" können Nutzer direkt auf eingehende Nachrichten reagieren, ohne zwischen Apps hin- und herzuspringen

Einfacher Zugriff und schnellere und vereinfachte Steuerung von vernetzten Smart-Home-Geräten von einem Ort

Neue Mediensteuerungen, mit denen Nutzer das Gerät, welches Audio- oder Videoinhalte abspielt, schnell und bequem wechseln kann

Neue Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen erlauben einmalige Zugriffsberechtigungen für Apps auf Kamera, Mikrofon oder Standort

Konversationen sehen anders aus



Viele Anpassung in den Benachrichtigungen

Smart-Home etwas smarter



Smarthome, Payment und Co. bekommen einen Schnellzugriffs-Bereich

Datenschutz und vieles mehr

Google

Wegen der aktuellen Ereignisse rund um die Gleichbehandlung aller Menschen hatte Google den Start der Android 11 Beta verschobene, jetzt teilt das Unternehmen mit , dass ab sofort die erste Testversion des kommenden Android-OS zur Verfügung steht - wie üblich zunächst nur sehr eingeschränkt für, in den kom­menden Wochen sollen weitere Geräte folgen.In dem ersten Release konzentriert sich das Unternehmen auf Funktionen, die die Kommu­nikation in verschiedenen Chats aber auch unter vernetzten Geräten erleichtern sollen, aber auch Datenschutz und Sicherheit steht im Fokus. Zum Überblick - folgende Punkte hebt Google zum Start der Android 11 Beta hervor:Android fasst bisher unabhängig vom Typ der Benachrichtigung alle Mitteilungen in einem Bereich zusammen. Das ändert sich mit Android 11 in Bezug auf die Mitteilungen rund um Messaging-Apps, die deutlich abgegrenzt in einem eigenen Bereich dargestellt werden. Hier ist es auch direkt möglich, Konversationen zu priorisieren, die dann immer am Anfang der Benachrichtigungen platziert werden. Solche Chats werden dann auch auf Always-On-Displays und im "Bitte nicht Stören"-Modus angezeigt.Mit Bubbles greift Google eine Idee auf, die u. a. der Facebook-Messenger schon länger bietet. Chats lassen sich direkt aus den Push-Benachrichtigungen lösen und schweben dann über den anderen Inhalten. "Damit könnt ihr direkt auf eingehende Nachrichten reagieren, ohne zwischen dem, was ihr gerade macht, und eurer Messaging-App hin- und herzu­springen", so die Entwickler.Android 11 soll auch im Smart Home schnellere Bedienung ermöglichen. Langes Drücken der Ein-/Aus-Taste führt zu einer Übersicht aller Smart-Home-Geräte, die direkt in diesem Bereich bedient werden können. Hier fasst Google aber auch andere Informationen zum Schnellzugriff zusammen, z. B. Zahlungsmethoden oder Bordkarten. Auch die Mediensteu­erungen für Audio- oder Videoinhalte wird mit Android 11 erneuert und soll den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Geräten erleichtern.Für Android 11 verspricht Google in Bezug auf Datenschutz "noch detailliertere Steuerele­mente für die wichtigsten Zugriffsrechte". So wird es möglich sein, Apps einmalig Zugriff auf Mikrofon, Kamera oder euren Standort zu gewähren. Wird eine App länger nicht ver­wendet, setzt Android automatisch alle Berechtigungen zurück. Außerdem kann man "Bildschirmaufzeichnung, optimierten Voice Access, verbesserte Leistungsfähigkeit und ein überarbeitetes Freigabemenü, welches das Teilen von Inhalten von eurem Smartphone aus erleichtert" von dieser und den kommenden Beta-Versionen erwarten, so Google.