Android 11: Google testet neue Hardware-Gesten für Pixel-Smartphones

Vor zwei Tagen hat Google die erste Entwickler-Preview von Android 11 zur Verfügung gestellt. Damit werden dem mobilen Betriebssystem von Google viele Neuerungen, von denen einige zunächst exklusiv für die Pi­xel-Geräte getestet und ausgeliefert werden, spendiert.

Viele weitere Neuerungen in Android 11

Android

Eine solche Funktion wird unter der internen Bezeichnung "Columbus" entwickelt und könnte zukünftig für alle Pixel-Smartphones erscheinen. Es handelt sich um eine vollkommen neue Gestensteuerung. Die Nutzer haben die Möglichkeit, über ein doppeltes Antippen der Rück­sei­te bestimmte Aktionen, die sich vorher vom Benutzer festlegen lassen, auszuführen. Hier­bei kann es sich um das Pausieren eines Videos oder um das Starten der Kamera handeln.Auf XDA-Developers wurden zwei Videos ver­öf­fent­licht, welche die Verwendung der neu­en Funktion in Kombination mit dem Google Pixel 2 XL und der Entwickler-Preview von An­droid 11 zeigen. Während ein Video das Pausieren ei­n­es Live-Streams zeigt, wird im anderen Clip die Ka­me­ra-App geöffnet. Die Geste fun­ktio­niert ohne spezielle Hardware. Um das An­tip­pen erkennen, kommen der Gyroskop-Sen­sor sowie das Accelerometer zum Einsatz. Ob sich das Double-Tap-Feature im Alltag als hilfreich erweist, bleibt zunächst einmal abzuwarten. Es wäre denkbar, dass das Smart­pho­ne manchen Nutzern aufgrund der verringerten Sta­bi­li­tät aus der Hand fällt.Neben den neu eingeführten Hardware-Gesten lassen sich in der ersten Vorschau-Version von Android 11 auch viele weitere Neuerungen finden. Die wichtigsten und interessantesten Features haben wir in einem separaten Übersichts-Artikel zusammengefasst.