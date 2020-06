Chrome für Android: Browser bekommt eine neue Autofill-Oberfläche

Die mobile Variante des Chrome-Browsers soll mit einer neuen Autofill-Oberfläche ausgestattet werden. Anstelle eines Dropdown-Menüs sollen die verfügbaren Optionen oberhalb der Tastatur platziert werden. Google könnte die Änderungen mit dem Update auf Chrome 85 ausrollen.

Auslagerung in die virtuelle Tastatur

9to5google

Schon seit einiger Zeit besitzt Chrome für Android die Möglichkeit, Eingaben aus For­mu­la­ren zu speichern. Der Nutzer kann dann später mit der Autofill-Funktion auf diese Informationen zurückgreifen, um die Eingaben nicht erneut tätigen zu müssen. Da zuvor mehrere For­mu­la­re ausgefüllt worden sein können, wurden die zur Verfügung stehenden Optionen bislang in einer Dropdown-Liste dargestellt. Das soll sich demnächst allerdings ändern.Wie aus einem Bericht von 9to5google her­vor­geht, arbeitet Google momentan daran, das Dropdown-Menü durch eine neue Oberfläche zu ersetzen. Die Autofill-Option wird in Zukunft in die virtuelle Tastatur ausgelagert. Dafür wird oberhalb der Tastatur eine weitere Leiste plat­ziert. Hier werden nicht nur die verfügbaren Ein­ga­be-Optionen, sondern auch Buttons zu Pass­wör­tern und Kreditkartendaten angezeigt.Die Informationen werden in Chip-Elementen aus dem Material Design dargestellt. Die Neu­er­un­gen lassen sich bereits in den aktuellen Dev- und Canary-Versionen der Android-Va­ri­an­te des Chrome-Browsers finden. Hierbei handelt es sich um experimentelle Builds, in welchen geplante Funktionen getestet werden. Es gilt als wahrscheinlich, dass die neue Autofill-Ober­flä­che mit der kommenden Aktualisierung auf Chrome 85 an alle Nutzer der Android-App aus­ge­lie­fert wird. Der Release des Updates wird für August 2020 erwartet.