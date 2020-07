Android 11: Zweite Beta erschienen, Start-Termin durchgesickert

Google hat gestern die zweite Betaversion von Android 11 freigegeben, diese bringt auch zwar einige für Nutzer interessante Neuerungen mit sich, im Fokus steht aber Stabilität. Mittlerweile ist auch der Ver­öffentlichungstermin bekanntgeworden - dank einer Google-Panne.

Beta 2 bedeutet "Plattform-Stabilität"

Anfang September geht es los

Google

Vor ziemlich genau einem Monat ist die erste öffentliche Beta von Android 11 freigegeben worden und diese Preview hatte durchaus die eine oder andere raue Ecke und Kante, sprich Instabilität. Die größten Probleme hat der Suchmaschinenriese aus dem kalifornischen Mountain View nach rund einer Woche mit einem Update auf Version 1.5 angesprochen, das war aber vor allem ein Patch, der die größten Probleme wie Abstürze ansprach.Nun folgte die Veröffentlichung der nächsten regulären Beta-Version und hier vermeldet Google den Meilenstein der "Plattform-Stabilität" : Das bedeutet, dass sich das Betriebssystem aus Sicht von App-Entwicklern nicht mehr signifikant bis zur Veröffentlichung ändern sollte.Von den erwähnten Neuerungen sollte man sich nicht zu viel erwarten, diese kann man wohl auch eher als Feinschliff bezeichnen. Das betrifft vor allem die ab sofort allgemein freigeschaltete neue Mediensteuerung, die eine neue Anlaufstation für Audio- und Video-Wiedergaben in den Schnelleinstellungen bietet. In der Beta 2 hat Google das Design weiter angepasst bzw. verfeinert. Außerdem hat Google den Teilen-Dialog sowie die Aufnahme-Funktionalität überarbeitet. Eine detaillierte Beschreibung der Änderungen findet man bei Andreas Proschofsky, dem Android-Experten von derStandard Viele stellen sich bei Android immer wieder die Frage, wann denn die neue Version kommt. Die Antwort lautet nach derzeitigem Stand: 8. September 2020. Denn Android Police konnte in einem offiziellen Google-Video die Aussage entdecken, dass die Verteilung von Android 11 an diesem Tag starten wird. Das betrifft wie immer die hauseigenen Pixel-Geräte, Dritthersteller werden in den Wochen und Monaten danach folgen.