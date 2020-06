Android 11-Beta auch für Nicht-Pixel-Geräte: Oppo bestätigt als erstes

Google hat gestern Abend die erste Betaversion von Android 11 freigegeben und wie üblich kommen dafür in erster Linie die hauseigenen Pixel-Geräte in Frage. Doch es wird demnächst auch die Möglichkeit geben, die neue Version auf anderen Geräten zu testen.

Oppo hat als erstes bestätigt

Betaphasen sind bei neuen Android-Ausgaben mittlerweile eine Tradition bzw. Normalität und auch die Möglichkeit, die neue Firmware auf den Smartphones von Drittherstellern vorab zu installieren, ist längst Usus. Aktuell werden allerdings nur Google-eigene Geräte unterstützt, also alle Modelle ab dem Pixel 2. In der offiziellen Ankündigung von Google kann man nachlesen, dass "in den kommenden Wochen" die Unterstützung für weitere Geräte kommen wird.Dabei stellen sich Android-Enthusiasten wie immer die Frage, welche externen Smartphones das sein werden und eine Bestätigung gibt es bereits: Oppo hat gegenüber XDA Developers mitgeteilt, dass man im Verlauf des Monats Android-11-Beta-Builds für das Find X2 und Find X2 Pro veröffentlichen wird.Andere Hersteller haben sich dazu noch nicht geäußert, nimmt man aber frühere Android-Veröffentlichungen bzw. die Betaphasen als Maßstab, dann sollten noch Geräte von OnePlus, Nokia, Sony, Asus und Vivo dazukommen. Ob das auch dieses Mal der Fall ist und welche Modelle dafür in Frage kommen werden, muss sich erst zeigen.Android 11 ist ein interessantes, aber funktionell nicht riesiges Update, so lautet jedenfalls das Fazit der ersten Tester. Die Neuerungen haben wir bereits gestern vorgestellt , den dazugehörigen Blogbeitrag findet man hier . Wie erwähnt ist das die erste Beta zur neuen Version des mobilen Betriebssystems von Google, die nächste (reguläre) Preview ist für den Juli vorgesehen. Die Veröffentlichung selbst ist für das dritte Quartal des Jahres geplant, man kann diese für die Pixel-Geräte wohl für September erwarten.