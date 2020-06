Xbox Digital Game Sale: Im Microsoft Store warten fette Rabatte

Wie viele andere Anbieter veranstaltet auch Microsoft in seinem Online-Store regelmäßig Schnäppchenaktionen. Nun ist es wieder soweit, Be­sit­zer einer Xbox One oder eines Windows-PCs können bis zum 15. Juni im Xbox Digital Game Sale zahlreiche vergünstigte Games bekommen

Nicht nur Spiele - auch Hardware

Xbox

Wer etwas Geld über hat oder sich Investitionen verkneifen konnte, der kann nun bei Microsoft zugreifen. Oder besser gesagt: Sollte zugreifen, denn im Microsoft Store gibt es Schnäppchen mit Vergünstigungen von bis zu 67 Prozent.Im Aktionszeitraum bis zum 15. Juni werden im Xbox- und Microsoft Store Hunderte von Spielen und Zubehör günstiger angeboten. Darüber hinaus macht Microsoft auch seine Konsolen im Rahmen der Aktion günstiger und bietet so zum Beispiel beim Kauf einer Xbox One X 100 Euro Preisnachlass - inklusive diversen Spielen im Bundle. Im Anschluss findet ihr eine Übersicht der Angebots-Highlights, die im Laufe der Aktion zu bekommen sind:Derdauert wie erwähnt bis zum 15. Juni. Unten findet ihr eine Liste bzw. Tabelle mit den Highlights unter den Xbox One-Titeln, diese haben wir für euch eigens herausgesucht - das gesamte ultimative Spielangebot gibt es hier Wie immer an dieser Stelle der Hinweis: Wenn ihr die Links nutzt, um die Angebote im Microsoft Store zu erwerben, erhalten wir eine kleine Provision. So könnt ihr das WinFuture-Team ganz unkompliziert und direkt unterstützen, ohne dass Mehrkosten für euch entstehen.