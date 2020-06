Bang & Olufsen arbeitet an eigener High End-Technik für die Xbox

Der dänische Hersteller von Audio-Technik Bang & Olufsen steigt jetzt gezielt in den Gaming-Markt ein. In einem ersten Schritt hat man sich dabei mit Microsoft zusammengetan und will Produkte anbieten, die sich gezielt an Xbox-Nutzer richten.

Konzentration auf Xbox Series X

Der Hersteller stellt dabei allerdings direkt klar, dass man keinesfalls im Massenmarkt mit den zahlreichen Herstellern mehr oder weniger günstiger Wiedergabe-Geräte konkurrieren will. Bang & Olufsen bleibt seiner bisherigen Strategie treu und will sich auch im Gaming-Segment ausschließlich auf den High End-Bereich konzentrieren. Eine konkrete Produktankündigung wurde mit der jetzt verkündeten Partnerschaft mit Microsofts Xbox-Sparte allerdings noch nicht verknüpft."Die Spieleindustrie ist in den letzten Jahren über alle Altersgruppen, Geschlechter und Länder hinweg signifikant gewachsen", erklärte Christoffer Poulsen, der das Produktmanagement bei Bang & Olufsen leitet, die Entscheidung. Man gehe davon aus, dass der Trend anhalte und man somit auch Raum bekommt, im Premium-Segment eine sichtbare Rolle zu spielen. Eine weitere Voraussetzung ist aber auch die besser gewordene Technologie im Gaming-Segment, die es überhaupt ermöglicht, dass andere Wiedergabe-Geräte auch tatsächlich einen hörbaren Unterschied ausmachen.Dass konkrete Ergebnisse aus der Zusammenarbeit erst zu einem späteren Zeitpunkt zu erwarten sind, hat einen recht einfachen Grund. Wie aus einem Kommentar Matt Kesselrings, der die Hardware-Partnerschaften rund um die Xbox betreut, hervorgeht, bezieht sich die Zusammenarbeit in erster Linie auf die neue Xbox Series X, die erst später im Laufe des Jahres in den Handel kommt.Man darf also damit rechnen, dass die Dänen rund um den Release der neuen Xbox erste eigene Produkte für die Konsole auf den Markt bringen. Einen Bedarf an gutem Audio-Equipment gibt es in verschiedensten Bereichen immer wieder. So arbeitet Bang & Olufsen auch schon mit diversen Smartphone-Herstellern zusammen, um guten Klang bei der mobilen Nutzung zu ermöglichen.