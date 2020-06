Microsoft Teams erhöht das Teilnehmer-Maximum auf 300 Nutzer

Kommunikationslösungen wie Teams haben in den vergangenen Wochen und Monaten einen enormen Popularitätsschub erfahren, Grund dafür war natürlich die Covid-19-Pandemie. Die Anbieter konkurrieren entsprechend und versuchen sich mit Features und Neuerungen zu überbieten.

Konkurrenz belebt das Geschäft: Dieser Satz gilt derzeit nirgendwo besser als bei Konferenzlösungen, denn Zoom, Teams, Hangouts und Co. versuchen aktuell, sich mit immer besseren Features zu überbieten. Dabei blicken die jeweiligen Anbieter gerne auch zu den Konkurrenten, um sich sinnvolle Funktionen abzuschauen.Die Redmonder haben zuletzt ein 3x3-Raster, ein Handheben-Feature sowie Chats, die in einem neuen Fenster aufpoppen, nachgereicht. Nun arbeitetet man bei Microsoft an einer (neuerlichen) Anhebung der maximalen Teilnehmerzahl. Zuletzt wurde die Obergrenze auf 250 angehoben, demnächst sollen bis zu 300 Nutzer an einer gemeinsamen Teams-Session teilnehmen können.Das geht aus einer aktuellen Microsoft 365-Entwicklungs-Roadmap hervor (via Neowin ), dort kann man auch die Information finden, dass diese Anhebung noch im Juni kommen soll. Hintergrund dieser demnächst aktualisierten Teilnehmerzahl ist sicherlich der Geschäftsbereich, denn im privaten Umfeld besteht wohl eher selten Bedarf nach einem Video-Meeting in dieser Größenordnung.Das ist nicht alles, denn Microsoft Teams bekommt (etwas später) auch noch einige andere Neuerungen, darunter einen überarbeiteten Kanal-Infobereich sowie das Anpinnen bestimmter Nachrichten. Das ist für den August geplant.Außerdem sind KI-gestützte Geräuschunterdrückung und die Interoperabilität von Teams und Skype in Arbeit. Letzteres sollte bereits im Mai freigeschaltet werden, Microsoft konnte den Termin jedoch nicht halten. Im Juni soll es nun aber soweit sein.