Berlin warnt vor Microsoft Teams und Zoom, verrät aber nicht warum

Deutschland und seine Datenschützer ist eine Geschichte, bei der die neuen Kapitel nie ausgehen. Aktuell spielt die Story am Schauplatz Ber­lin, denn dort legt sich die Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk der­zeit mit Zoom und auch Microsoft an. Wieso genau, ist aber nicht klar.

Was stört die Datenschützer?

Der Streit hat im Zuge der Lockdown-Maßnahmen begonnen, vor kurzem hat der Redmonder Konzern auf eine ersten Vorstoß der Berliner Datenschützer reagiert und sich dazu geäußert . Denn die Behörde kam zuvor zur Ansicht, dass Microsofts Teams und Skype for Business in einigen Punkten hinsichtlich des Datenschutzes Risiken berge. Microsoft kritisierte dabei, dass es zwar Kritik gegeben habe, diese aber nicht präzisiert wurde und man zudem mit Konkurrenten wie Zoom in einen Topf geworfen wurde.Nach der Reaktion von Microsoft hat die Berliner Datenschutzbeauftragte Smoltczyk einen Warnhinweis zunächst entfernt. Nun ist aber erneut eine ähnliche Formulierung auf der Webseite der Behörde zu finden, man warnt nun ein weiteres Mal von "gängigen Produkten von Microsoft, Skype Communications und Zoom Video Communications" (via SZ ).Die Berliner Datenschützer teilten mit, dass man zwar "einige geringfügige Konkretisierungen an den Texten vorgenommen" habe. Bei Zoom kann man auch durchaus herauslesen, was man bemängelt, nämlich eine (fehlende) "Privacy Shield"-Zertifizierung hinsichtlich Personaldaten.Im Fall von Microsoft erklärt man immer noch nicht genauer, was eigentlich an Teams und Skype problematisch sein soll. Die Berliner Datenschützer wollen aber immerhin "in Kürze eine ausführlichere Übersicht mit detaillierteren Angaben zu verschiedenen gängigen Anbietern von Videokonferenz-Diensten" erstellen.Ob sich Microsoft damit zufrieden geben wird, darf angezweifelt werden, damit wird die Angelegenheit wohl vor einem Gericht landen. Microsoft sieht bei sich jedenfalls keine Schuld und verweist auf Verschlüsselung, die stets auf dem neuesten Stand der Technik sei.