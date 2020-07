Microsoft Inspire 2020: Neuigkeiten zu Microsoft 365 und Teams

Auch Microsoft Inspire bleibt in diesem Jahr erstmals auf einen Digital-Event beschränkt. Bei der Partnerkonferenz hat das Unternehmen viele Neuerungen angekündigt, spannend für Unternehmen sind dabei unter anderem Features für Microsoft 365 und Microsoft Teams

Microsoft Inspire 2020 bleibt rein digital

Mehr Sicherheit, einfacher drucken

Der Corona-Virus hat in diesem Jahr nicht nur dafür gesorgt, dass Microsoft die Inspire-Konferenz rein digital abhält, auch die Entwicklung des Konzerns rund um Microsoft Azure , Power Platform und Dynamics 365 sowie Microsoft 365 und Microsoft Teams wird von der weltweiten Pandemie geprägt. Wie Microsoft schreibt, will man mit neuen Tools dabei helfen "die aktuellen Herausforderungen in Folge der COVID-19-Pandemie erfolgreich zu bewälti­gen".Für Microsoft Teams und Microsoft 365 bedeutet das: "Mehr Sicherheits- und Kollaborationsfeatures". In Bezug auf Microsoft Teams haben die Entwickler dafür gesorgt, dass Teams-Besprechungen mit Drittanbieter-Apps und -Diensten erweitert werden können. Ein Beispiel: Künftig ist es möglich, direkt in Teams auf Yammer-Ankündigungen, -Updates, -Diskussionen und -Events zuzugreifen. Die erste Public Preview der Walkie-Talkie-Funktion soll Push-To-Talk-Gespräche. Neue Dienste sollen außerdem die Planung von Dienstplänen und Aufgaben erleichtern. Die kostenlose Integration der Datenbank-Lösung Microsoft Dataflex macht es möglich, Apps und Chatbots "mit Power Apps und Power Virtual Agent" zu entwickeln, ohne Teams zu verlassen.Mit der Microsoft Endpoint Data Loss Prevention (DLP) in Microsoft 365 will man es Unterneh­men einfacher machen, Informationen die auf Laptops oder Smartphones der Mitarbeiter gespeichert sind, zu erkennen und zu schützen. "Da die Funktion in Windows 10, Office Apps und Microsoft Edge integriert ist, kann sie sehr schnell im Unterneh­men ausgerollt und eingesetzt werden - ohne Software-Agent", so die Entwickler. Auch Microsoft Teams, Exchange und SharePoint erhält eine ent­sprechende Integration.Zu guter Letzt liefert man mit Universal Print ist eine neue Drucker-Lösung für Unternehmen, die ihre Software in die Cloud verlagern und kein komplexes hybrides Drucker-Setup auf­bauen wollen. Microsoft verspricht hier eine sehr einfache Erledigung von Druckerjobs über alle Endpunkte hinweg.