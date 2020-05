Bedtime Reminder: YouTube App erinnert jetzt daran, schlafen zu gehen

YouTube erweitert ab sofort die Verwaltungsoptionen für die Bild­schirm­zeit auf Android- und iOS-Smartphones. Nach und nach können Nutzer sich nun eine individuelle Erinnerung setzen, beispielsweise wann es Zeit ist, ins Bett zu gehen.

Praktisches Feature

Youtube

Die "Bedtime Reminders" oder Erinnerungen für die Schlafenszeit für YouTube werden laut einer Ankündigung von YouTube zunächst für Nutzer der Android- und iPhone-Apps frei­ge­schal­tet. Es kann aber ein wenig dauern, bis die neue Funktion für Alle freigegeben ist. Die neue Erinnerungsfunktion erweitert die schon vor einiger Zeit eingeführte Möglichkeit, sich beim Ansehen von Videos daran erinnern zu lassen, ab und zu mal eine Pause ein­zu­le­gen und das Handy wegzupacken. Da Binge-Watching auch bei YouTube dazu führt, dass man stundenlang Videos schaut anstatt zum Beispiel zu schlafen, ist das eine praktische Lösung, um sich selbst daran zu erinnern, dass es Zeit wird das Gerät wegzulegen."Mithilfe von Erinnerungen an die Schlafenszeit können Sie zu bestimmten Zeiten Erin­ne­run­gen setzen, um das Ansehen von Videos zu beenden und (Sie haben es erraten!) ins Bett zu gehen. Start- und Endzeitpunkte legen Sie in Ihren Einstellungen fest, einschließlich der Fra­ge, ob Sie die Aufforderung zur Unterbrechung eines Videos oder zum Warten, bis das Vi­deo zu Ende ist, wünschen oder nicht. Sie können die Aufforderung auch ablehnen oder die Erin­ne­rung in den Schlummer versetzen. Diese Funktion ist ab heute auf Android- und iPhone-Ge­rä­ten verfügbar und wird in den nächsten Tagen für alle Benutzer eingeführt."Ähnliche Optionen kennt man schon von an­de­ren Anwendungen, da war es an der Zeit, dass auch YouTube etwas derartiges einführt, um sich selbst daran zu erinnern, die App aus­zu­schal­ten. Die Schlafenszeit-Erinnerungen wer­den über die Einstellungen der App zu­gäng­lich sein. Bei unserem Versuch, die neue Op­tion zu aktivieren, hat sie sich allerdings noch nicht ge­zeigt. Man wird das neue Feature aber bei den anderen Einstellungsmöglichkeiten zur Wie­der­ga­be­zeit finden.