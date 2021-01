Projekt "Brahms": Amazon arbeitet an Gerät zur Schlafüberwachung

Unter dem Projektnamen "Brahms" arbeitet Amazon neuen Berichten zufolge an einem neuartigen Gerät, welches den Schlaf überwachen kann und beim Einschlafen hilft. Es soll auch Schlafapnoe und andere Schlaf­störungen erkennen können.

KI übernimmt die Analyse

Das neue Gerät soll laut einem Bericht von Business Insider als spezialisierter Schlaf-Monitor dienen und als Zusatz-Funktion durch Alexa-Anbindungen zum Beispiel auch Weck- und Musik-Funktion bieten (via The Verge ). In erster Linie soll das unter dem Codenamen Brahms entwickelte Gerät aber den Schlaf seines Nutzers überwachen, analysieren und dabei helfen, den Schlaf zu verbessern.Business Insider hat schon recht viele Details zu dem noch unbekannten Gerät ausgegraben. Dazu gehört, dass es über eine Radar-Technologie verfügen soll, mit der Schlafapnoe verfolgt und überwacht werden kann. Das handtellergroße, sechseckige, flache Gerät soll dabei einfach auf dem Nachttisch abgesetzt werden und von dort aus seinen Nutzer überwachen. Kommt es dann bei der Atmung zu Aussetzern, kann das Gerät die Apnoe erfassen.Schlafapnoe ist laut dem Bericht nicht die einzige Schlafstörung, die das Gerät erkennen soll. Für die Analyse kommt demnach Amazons Machine-Learning- und Cloud-Technologie zum Einsatz. Amazon hat das Team für das neue Schlaftracking-Gerät bereits im vergangenen Jahr ausgebaut und bisher an dem Prototyp gearbeitet. Wie weit vorangeschritten die Arbeit ist, ist unbekannt. Der Codename Brahms wurde aufgrund des bekannten Wiegenliedes ausgewählt. Wie das Gerät heißen wird, wenn es auf den Markt kommt, ist dagegen noch nicht bekannt.Auf Nachfrage wollte sich ein Amazon-Sprecher nicht zu den Gerüchten äußern. Das Projekt Brahms ist Amazons jüngster Vorstoß in den Bereich Gesundheitstechnologie. Letztes Jahr wurde bereits der Halo-Fitness-Tracker auf den Markt gebracht. Das Wearable ist allerdings nur auf Einladung von Amazon zu beziehen und gehört nicht zum Standardsortiment.