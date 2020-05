CD Projekt Red überholt Ubisoft als wertvollste Gaming-Firma der EU

Ubisoft gilt als größtes europäisches Spieleunternehmen, der Publisher und Entwickler ist schließlich für Reihen wie Assassin's Creed, die Tom-Clancy-Games, Anno, Far Cry und viele mehr verantwortlich. Doch das wertvollste (EU-)Gaming-Unternehmen ist Ubisoft dennoch nicht.

Megahit Cyberpunk 2077?

Das wird sicherlich so manchen überraschen, aber trotz all dieser großen und erfolgreichen Spielemarken ist Ubisoft derzeit nicht länger das wertvollste Gaming-Unternehmen des Kon­ti­nents. Denn diesen Titel hat sich nun CD Projekt Red geschnappt.Das ist erstaunlich, denn das polnische Studio hat bisher nur eine Handvoll an Games ver­öf­fent­licht - wohlgemerkt waren das teils Riesenhits wie The Witcher 3: The Wild Hunt. Und auch vom für nächsten September angekündigten Cyberpunk 2077 wird nicht weniger er­war­tet als ein Blockbuster.Freilich bezieht sich der Titel "wertvollstes Unternehmen" vor allem auf den Börsenwert, das hat also nur eine bedingte Aussagekraft über die Anzahl der Spiele und auch der tatsächlichen Größe und Bedeutung als Publisher. Fakt ist dennoch, dass Ubisoft aktuell auf eine Marktkapitalisierung von 8,12 Milliarden Dollar (7,43 Milliarden Euro) kommt, CD Projekt Red diesen Wert gerade übertroffen hat und knapp darüber liegt.Der Höhenflug ist auch deshalb erstaunlich, weil der Entwickler aus Warschau im vergangenen De­zem­ber noch auf 6,8 Milliarden Dollar kam, wie Video Games Chronicle (VGC) berichtet. Der Erfolgslauf ist sicherlich vor allem damit zu er­klä­ren, dass Fach- und Börsenwelt damit rech­nen, dass Cyberpunk 2077 ein Megahit wird, das hat den Kurs zweifellos in die Höhe ge­trie­ben.Im internationalen Vergleich sind aber sowohl CD Projekt Red als auch Ubisoft eher kleine Fische: Denn Take-Two kommt auf eine Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung von 16,13 Milliarden Dollar, Electronic Arts auf 34,34 Milliarden Dollar und Acti­vision Blizzard sogar auf 56,27 Milliarden Dollar.