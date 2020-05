OnePlus 8 Pro: Hersteller will "Röntgenblick" per Update beseitigen

Mit seiner vermeintlichen Röntgen-Kamera hat der Smartphone-Hersteller OnePlus in den vergangenen Tagen reichlich Aufmerksamkeit generiert. Doch nun war es wohl zu viel des Guten und man will die entsprechende Funktionalität nachträglich deaktivieren.

Technische Daten des OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro Modell OnePlus 8 OnePlus 8 Pro Betriebssystem Android 10 mit Oxygen OS CPU Qualcomm Snapdragon 865 (1x 2,84 GHz, 3x 2,42 GHz, 4x 1,8 GHz) Display 6,55 Zoll Fluid AMOLED Display mit Always On, FHD+ 2400x1080 Pixel, 90 Hertz, 402 PPI, 20:9-Verhältnis, Display-Abdeckung aus Corning Gorilla Glass

Vibrant Color Effect, Nachtmodus, Lesemodus, HDR10+ 6,78 Zoll Fluid AMOLED Display mit Always On, QHD+ 3168x1440 Pixel, 120 Hertz, 513 PPI, 19,8:9-Verhältnis, Display-Abdeckung aus Corning Gorilla Glass

Adaptives Display, Vibrant Color Effect, Motion Graphics Smoothing, Nachtmodus, Lesemodus, HDR10+ Speicher 8/12 GB LPDDR4X RAM

128/256 GB UFS 3.0 Flash-Speicher 8/12 GB LPDDR5 RAM

128/256 GB UFS 3.0 Flash-Speicher Hauptkamera 48 Megapixel Sony IMX586, f/1.75 Blende, OIS/EIS;

16 Megapixel Ultraweitwinkel, f/2.2 Blende, 116° Sichtfeld;

2 Megapixel Makrokamera, 1.75 Mikrometer Pixelgröße, f/2.4 Blende;

Phase Detection Autofokus, kontrastbasierter Autofokus;

Dual-LED-Blitz 48 Megapixel Sony IMX689, f/1,78 Blende, 1,12 Mikrometer Pixelgröße, OIS/EIS;

48 Megapixel Ultraweitwinkel, f/2.2 Bende, 120° Sichtfeld;

8 Megapixel Telezoom, f/2.4 Blende, OIS;

5 Megapixel Farbfilter, f/2.4 Blende;

Phase Detection Autofokus, Laser-Autofokus, kontrastbasierter Autofokus;

3x optischer Hybrid-Zoom;

Dual-LED-Blitz Frontkamera 16 Megapixel Sony IMX471, f/2.0 Blende, Fixed Focus, EIS 16 Megapixel Sony IMX471, f/2.4 Blende, Fixed Focus, EIS Video 4K UHD 30/60 fps, 1080p 30/60 fps, 720p 480 fps Super Slo-Mo, 1080p 240 fps Slo-Mo (Hauptkamera), FHD 1080p 30 fps (Front);

HDR, RAW, Cine-Modus, Nightscape, Super Micro, Pro-Modus, Audio-Zoom (nur Pro-Modell, Farbfilterkamera (nur Pro-Modell) Videowiedergabe Unterstützte Formate: MP4, H.265 (HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, FLV, WEBM, MKV, MOV Sensoren Beschleunigungssensor, Barometer, Elektronischer Kompass, Helligkeitssensor, Näherungserkennung, In-Display-Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Laser-Sensor (nur Pro-Modell), Flicker-Detect-Sensor (nur Pro-Modell), Front RGB-Sensor (nur Pro-Modell) Akku 4300 mAh;

Schnellladen 30 Watt (Warp Charge 30T mit 5V/6A) 4510 mAh;

Schnellladen 30 Watt (Warp Charge 30T mit 5V/6A);

30 Watt Wireless-Charging (Warp Charge 30 Wireless);

Reverse Wireless Charging Verbindungen Bluetooth 5.1 (mit aptX, aptX HD, LDAC, AAC), USB Typ C USB 3.1 Gen 1, NFC, WiFi 6 (2,4 + 5 GHz), WiFi direkt Sicherheit Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display) Musik Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos, unterstützte Formate: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, DSF, APE Satelliten GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Farben Onyx Black (glossy)

Glacial Green (matt)

Interstellar Glow (glossy) Onyx Black (glossy)

Glacial Green (matt)

Ultramarine Blue (matt) Maße 160,2 x 72,9 x 8,0 mm 165,3 x 74,4 x 8,5 mm Gewicht 180 Gramm 199 Gramm Weiteres IP68-Zertifizierung (Pro), Dual-SIM (Nano), NFC, Haptic Vibration Engine, 5G-Unterstützung

Das Unternehmen hatte sein neues Modell OnePlus 8 Pro mit einer speziellen Kamera-Optik ausgestattet, die für verschiedene Farbfilter-Optionen sorgen sollte. Dafür nahm der Sensor hier ein breiteres Lichtspektrum auf, das dann in der nachträglichen Bildbearbeitung genutzt werden sollte, um die Fotografien zu verbessern. Ein unbeabsichtigter Nebeneffekt bestand allerdings darin, dass einige Materialien so leicht durchsichtig wurden.Zuerst zeigte sich dies, als Bilder auftauchten, auf denen das Innenleben verschiedener Elektronik-Produkte durch die Kunststoff-Gehäuse schimmerte. Schnell folgten allerdings auch Fotos, auf denen Bekleidung von Personen durchblickt wurde. OnePlus reagierte darauf nun mit einer Ankündigung , die fragliche Funktion in einem kommenden Software-Update für das Smartphone zu deaktivieren oder zumindest zu entschärfen.Eine entsprechende Mitteilung veröffentlichte das Unternehmen zumindest für das HydrogenOS, was bedeutet, dass erst einmal chinesische Nutzer betroffen sein werden. Es ist allerdings zu erwarten, dass auch die Android-Fassungen im Rest der Welt mit einer entsprechenden Änderung versorgt werden - denn das Unternehmen will natürlich nicht in den Ruf kommen, dass man mit einem seiner Geräte quasi andere Personen "entkleiden" könne. Wann bei uns mit einer entsprechenden Aktualisierung zu rechnen ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.Verursacht wird der Effekt durch die Verarbeitung von Licht im Infrarot-Spektrum, das vom menschlichen Auge normalerweise nicht wahrgenommen wird. Diese Frequenzbereiche können teilweise Materialien durchdringen, die für das sichtbare Licht unpassierbar sind. Werden die entsprechenden Spektren dann in der nachträglichen Bildbearbeitung sichtbar gemacht, kommt der durchscheinende Effekt zustande.