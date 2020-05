Kurioser Durchblick: OnePlus 8 Pro hat versteckten "Röntgen-Blick"

Die Kamera des OnePlus 8 Pro bietet ein Feature, das selbst die Ent­wickler nicht auf dem Schirm hatten. Bei Aktivierung eines Filters sind Blicke durch bestimmte Materialien möglich, die dem Auge so verwehrt bleiben. Das Netz hat seinen Spaß damit.

Eine Extra-Funktion, die OnePlus so wohl nicht auf dem Schirm hatte

One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020

Das Netz hat seinen Spaß

OnePlus 8 Pro makes materials invisible with spooky X-ray camera https://t.co/Vgv2E5YSHF — AndroidPIT.com (@AndroidPITcom) May 13, 2020

Technische Daten des OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro Modell OnePlus 8 OnePlus 8 Pro Betriebssystem Android 10 mit Oxygen OS CPU Qualcomm Snapdragon 865 (1x 2,84 GHz, 3x 2,42 GHz, 4x 1,8 GHz) Display 6,55 Zoll Fluid AMOLED Display mit Always On, FHD+ 2400x1080 Pixel, 90 Hertz, 402 PPI, 20:9-Verhältnis, Display-Abdeckung aus Corning Gorilla Glass

Vibrant Color Effect, Nachtmodus, Lesemodus, HDR10+ 6,78 Zoll Fluid AMOLED Display mit Always On, QHD+ 3168x1440 Pixel, 120 Hertz, 513 PPI, 19,8:9-Verhältnis, Display-Abdeckung aus Corning Gorilla Glass

Adaptives Display, Vibrant Color Effect, Motion Graphics Smoothing, Nachtmodus, Lesemodus, HDR10+ Speicher 8/12 GB LPDDR4X RAM

128/256 GB UFS 3.0 Flash-Speicher 8/12 GB LPDDR5 RAM

128/256 GB UFS 3.0 Flash-Speicher Hauptkamera 48 Megapixel Sony IMX586, f/1.75 Blende, OIS/EIS;

16 Megapixel Ultraweitwinkel, f/2.2 Blende, 116° Sichtfeld;

2 Megapixel Makrokamera, 1.75 Mikrometer Pixelgröße, f/2.4 Blende;

Phase Detection Autofokus, kontrastbasierter Autofokus;

Dual-LED-Blitz 48 Megapixel Sony IMX689, f/1,78 Blende, 1,12 Mikrometer Pixelgröße, OIS/EIS;

48 Megapixel Ultraweitwinkel, f/2.2 Bende, 120° Sichtfeld;

8 Megapixel Telezoom, f/2.4 Blende, OIS;

5 Megapixel Farbfilter, f/2.4 Blende;

Phase Detection Autofokus, Laser-Autofokus, kontrastbasierter Autofokus;

3x optischer Hybrid-Zoom;

Dual-LED-Blitz Frontkamera 16 Megapixel Sony IMX471, f/2.0 Blende, Fixed Focus, EIS 16 Megapixel Sony IMX471, f/2.4 Blende, Fixed Focus, EIS Video 4K UHD 30/60 fps, 1080p 30/60 fps, 720p 480 fps Super Slo-Mo, 1080p 240 fps Slo-Mo (Hauptkamera), FHD 1080p 30 fps (Front);

HDR, RAW, Cine-Modus, Nightscape, Super Micro, Pro-Modus, Audio-Zoom (nur Pro-Modell, Farbfilterkamera (nur Pro-Modell) Videowiedergabe Unterstützte Formate: MP4, H.265 (HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, FLV, WEBM, MKV, MOV Sensoren Beschleunigungssensor, Barometer, Elektronischer Kompass, Helligkeitssensor, Näherungserkennung, In-Display-Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Laser-Sensor (nur Pro-Modell), Flicker-Detect-Sensor (nur Pro-Modell), Front RGB-Sensor (nur Pro-Modell) Akku 4300 mAh;

Schnellladen 30 Watt (Warp Charge 30T mit 5V/6A) 4510 mAh;

Schnellladen 30 Watt (Warp Charge 30T mit 5V/6A);

30 Watt Wireless-Charging (Warp Charge 30 Wireless);

Reverse Wireless Charging Verbindungen Bluetooth 5.1 (mit aptX, aptX HD, LDAC, AAC), USB Typ C USB 3.1 Gen 1, NFC, WiFi 6 (2,4 + 5 GHz), WiFi direkt Sicherheit Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor (im Display) Musik Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos, unterstützte Formate: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, DSF, APE Satelliten GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Farben Onyx Black (glossy)

Glacial Green (matt)

Interstellar Glow (glossy) Onyx Black (glossy)

Glacial Green (matt)

Ultramarine Blue (matt) Maße 160,2 x 72,9 x 8,0 mm 165,3 x 74,4 x 8,5 mm Gewicht 180 Gramm 199 Gramm Weiteres IP68-Zertifizierung (Pro), Dual-SIM (Nano), NFC, Haptic Vibration Engine, 5G-Unterstützung

Hersteller bemühen sich heutzutage allerlei Funktionen in ihre Kamera-Apps zu integrieren, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Ob OnePlus das, was da jetzt rund um das Model 8 Pro entdeckt wurde, so aber bewusst geplant hat, darf wegen des Fehlens eines Hinweises der Entwickler aber durchaus bezweifelt werden. Das Unternehmen beschreibt den "Foto­chrom-Aufnahmefilter" als Möglichkeit, Bilder im Infrarotbereich aufzunehmen. Basis ist hier neben dem 48 MP Weitwinkel-Sensor und dem 8 MP-Sensor mit Teleobjektiv die "5 MP Farbfilterkamera" - ein Sensor, der bisher einzigartig in der Smartphone-Welt ist. Wie ein Nutzer im XDA Developers-Forum entdeckte, erlaubt der Fotochrom-Filter unerwartete Einblicke in bestimmte Objekte.Wie die Bilder von XDA zeigen, ist es mit dem "Fotochrom-Aufnahmefilter" möglich, durch die Plastikgehäuse von Geräten zu blicken - das gelingt desto besser, je dünner das Material ausfällt. Für den kuriosen Durchblick reicht dabei schon die Vorschau des Filters aus, es ist also möglich, den "Röntgen-Blick" live auf Geräte zu richten und so die internen Bauteile zum Vorschein zu bringen. Aktuell gibt es noch keine bestätigten Informationen, wie es zu dem Effekt kommt, es kann aber vermutet werden, dass der spezielle Sensor der Farbfilterkamera kein Infrarotlicht filtert - dieses Spektrum kann unter anderem dünnes Plastik durchdringen.Die Entdeckung der kuriosen Extra-Funktion des OnePlus 8 Pro verleitet dann das Netz dazu, den "Fotochrom-Aufnahmefilter" auf allerlei Objekte zu richten. So zeigt sich dann unter anderem sehr deutlich das Innenleben des Apple TV oder der Oculus Quest Controller - die haben ihrerseits Infrarot-Tracking-Dioden, deren Licht das Plastik für ihre Funktion natürlich auch durchdringen müssen. Wie AndroidPit in einem eigenen Test zeigt, erlaubt der Filter sogar bei dünner Kleidung einen gewissen Durchblick.